Cочинение «Трагическая судьба народа во время войны»

Война – это горе, слезы. Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери потеряли

своих сыновей, жены – мужей, дети остались без отцов. Тысячи людей прошли сквозь горнило войны, испытали ужасные мучения, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжелой из всех войн, перенесенных до сих пор человечеством. И живы еще те люди, которые в тяжелейших боях защищали Родину.



Война в их памяти всплывает самым страшным горестным воспоминанием. Но она же напоминает им о стойкости, мужестве, несломленности духа, дружбе и верности. Многие писатели прошли эту страшную войну. Многие из них погибли, получили тяжелые увечья, многие уцелели в огне испытаний. Вот почему они до сих пор пишут о войне, вот почему вновь и вновь рассказывают о том, что стало не только их личной болью, но и трагедией всего поколения. Они просто не могут уйти из жизни, не предупредив людей об опасности, которую несет забвение уроков прошлого.



Мой любимый писатель – Юрий Васильевич Бондарев. Мне нравятся многие его произведения: «Батальоны просят огня», «Берег», «Последние залпы», а больше всего «Горячий снег», в котором рассказывается об одном военном эпизоде. В центре романа – батарея, перед которой поставлена задача: любой ценой не пропустить врага, рвущегося к Сталинграду. Этот бой, возможно, решит судьбу фронта, и потому так грозен приказ генерала Бессонова: «Ни шагу назад! И выбивать танки. Стоять и о смерти забыть! Не думать о ней ни при каких обстоятельствах». И бойцы понимают это. Видим мы и командира, который в честолюбивом стремлении схватить «миг удачи» обрекает на верную гибель подчиненных ему людей. Он забыл, что право распоряжаться жизнью других на войне – право великое и опасное.



На командирах лежит большая ответственность за судьбы людей, страна доверила им их жизни, и они должны сделать все возможное, чтобы не было напрасных потерь, потому что каждый человек – это судьба. И это ярко показал М. Шолохов в своем рассказе «Судьба человека». Андрей Соколов, подобно миллионам людей, ушел на фронт. Тяжел и трагичен был его путь. Навсегда останутся в его душе воспоминания о лагере военнопленных Б-14, где тысячи людей колючей проволокой были отделены от мира, где шла страшная борьба не просто за жизнь, за котелок баланды, а за право остаться человеком.



О человеке на войне, о его мужестве и стойкости пишет Виктор Астафьев. Он, прошедший войну, ставший на ней инвалидом, в своих произведениях «Пастух и пастушка», «Современная пастораль» и других рассказывает о трагической судьбе народа, о том, что пришлось пережить ему в трудные фронтовые годы.



Молодым лейтенантом был в начале войны Борис Васильев. Самые лучшие его произведения – о войне, о том, как человек остается человеком, только до конца выполнив свой долг. «В списках не значился» и «А зори здесь тихие» – это произведения о людях, чувствующих и несущих личную ответственность за судьбу страны. Благодаря Васковым и тысячам таких же, как он, и была одержана победа.



Все они сражались с «коричневой чумой» не только за своих близких, но и за свою землю, за нас. И лучший пример такого беззаветного героя – Николай Плужников в повести Васильева «В списках не значился». В 1941 году Плужников закончил военное училище и был направлен для прохождения службы в Брестскую крепость. Он прибыл ночью, а на рассвете началась война. Его никто не знал, он не значился в списках, так как не успел доложить о своем прибытии. Несмотря на это, он стал защитником крепости вместе с бойцами, которых не знал, и они видели в нем настоящего командира и исполняли его приказы. Плужников дрался с врагом до последнего патрона. Единственное чувство, которое руководило им в этой неравной схватке с фашистами, было чувство личной ответственности за судьбу Родины, за судьбу всего народа. Даже оставшись один, он не прекратил борьбу, выполнив солдатский долг до конца. Когда фашисты через несколько месяцев увидели его, изможденного, измученного, безоружного, они отдали ему честь, оценив мужество и стойкость бойца. Многое, удивительно многое может сделать человек, если он знает, во имя чего и за что он борется.



Тема трагической судьбы советских людей никогда не будет исчерпана в литературе. Я не хочу, чтобы повторились ужасы войны. Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, пусть не повторится Чечня, чтобы не пришлось матерям плакать о погибших сыновьях. Человеческая память хранит в себе и опыт многих живших до нас поколений, и опыт каждого. «Память противостоит уничтожающей силе времени», – сказал Д. С. Лихачев. Пусть же эта память и опыт учат нас добру, миролюбию, человечности.

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