Cочинение «Три мировые религии: буддизм, ислам и христиантво»

Мы встречаем частичное отделение необъяснимого от природы, т. е. существование независимых физически, но покровительствующих природе духов, которых человек не может видеть и ощущать, но считает возможным влияние на них. Сам способ влияния не изменился - это те же моления и жертвоприношения. Уже на этом уровне возникают вопросы о возникновении всего сущего, возникают космогонические мифы о возникновении мира. Также появляются представления о сущности смерти, о продолжении существования после смерти и т. д. Т. е. мы встречаем попытку человека осознать мир и свое место в нем. В этот момент бог предстает перед человеком, как множество физически неоформленных сил, жизнь которого зависит от них. Теперь человек пытается общаться с ними путем сновидений, подсознательных явлений и т. д.



Далее боги формируются в четкое и определенное понятие. Это либо люди (они, как правило, выступают в некотором множестве) , либо антропоморфные существа, которым опять приписывают силы природы, жизненный успех, ремесленнические покровительства. Образ их существования схож с человеческим, т. к. приносимые жертвы в основном считаются пищей и предметами пользования богов. На этом этапе возникают мифы о появлении богов, об их влиянии друг на друга, часто об их жизни и бессмертии. Человек боится смерти, и поэтому бессмертие он приписывает богам. Ранее и сейчас мы встречаем в любой религии правила, которые должен исполнять человек на протяжении жизни. Одно из самых древних "правил" - это поклонение предкам. История этого культа тянется еще со времен племенного устройства. Часто он связан с обожествлением самих предков и представлениях о загробном мире. Еще одно из основных правил это почитание богов. Также существует правило сохранения государственных устоев. Оно проявляется как обожествление императоров и выполнение своих обязанностей перед ним.



Вот некоторые из основных необходимых понятий для человека.



Помимо них проявляются чисто нравственные понятия, более свойственные для мировых религий.



Итак, Бог из животного, пройдя некий путь развития, переходит в схожее с человеком существо, до некоторого периода выступающее в множественном числе, которое является либо путем появления всего сущего, либо не являясь причиной, становится творителем и правителем мира, он устанавливает правила, следит за их выполнением и решает судьбу человека в зависимости от их исполнения.



В мировых религиях, которые мы рассмотрим чуть ниже, Бог предстает несколько в иной ипостаси. Он опять же сохраняет за собой права правителя, но теперь намного ярче выступают нравственные понятия.



На данный момент в мире существует три мировых религии: буддизм, ислам и христианство. Характерными их особенностями является место распространения религии, не зависящее от места ее возникновения.



Так происхождение буддизма до сих пор не известно, эта религия распространена в Южной, Юго-Восточной, Восточной Азии, Японии и других странах.



Исследователи буддизма предполагают, что эта религия возникла в 6-5 векох до н. э.



В основе ее лежит поверие, что основатель этой религии был сыном царя одного из североиндийских государств. Его звали Сиддхартха, а позже Гаутама. Царевич никогда не видел вокруг себя мрачного, тяжелого, безобразного, не подозревая о его существовании, проводя молодые годы за высокими стенами дворца. Толчком к душевному перевороту послужили для царевича четыре встречи: дряхлый старик, жестоко страдающий больной, покойник и нищий монах.



Так он узнал о существовании болезни, старости, смерти. И решил отречься от роскоши и наслаждений и найти душевный покой в аскетизме. Он стал аскетом-отшельником, семь лет провел в лесу, добровольно самоистязая себя, чтобы достигнуть душевного мира и познания истины. Далее он понял, что это неправильный путь спасения.



Однажды ночью, сидя под деревом и погрузившись в глубокие мысли, Гаутама внезапно достигает "просветления". Ему открывается вся истина. С этого момента он становится Буддой Просветленным. Он пришел к убеждению, что обе крайности - и жизнь, полная удовольствий и похоти, и жизнь добровольных страданий - равно далеки от правильного пути. Первая - это "жизнь низменная, неблагодарная, противная духу, недостойная, ничтожная"; вторая - "жизнь мрачная, недостойная, ничтожная".

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