Cочинение «Троицкая церковь: описание экскурсии»

Строителем Останкинской церкви был крепостной князя М. Я. Черкасского каменных дел мастер Павел Сидорович Потехин, происходящий из села Кадницы Нижегородского уезда, автор ряда таких интересных памятников, как церкви в подмосковных усадьбах в Маркове и Урюпине, а также Островоезерский монастырь в Вормсе.



Строительство храма с двумя его приделами продолжалось около 14 лет, начиная с 1678 года. В основном здание было закончено в 1863 году, и тогда же был освящен северный Тихвинский придел, служивший домовой церковью; южный придел Александра Свирского освятили лишь в 1691 году, а центральную часть храма — в 1692 году.



Обычно внутренняя отделка церкви и резьба иконостаса отдавались в подряд другим мастерам уже после окончания постройки храма. Этим и объясняются большие интервалы между концом строительства и освящением церкви. Наибольшего труда потребовал пышный резной иконостас главного храма, поэтому центральная часть церкви была закончена позднее приделов.



Церковь в Останкине представляет характерный для московского зодчества того времени тип бесстолпного храма, перекрытого сомкнутым сводом и состоящего из трех частей: центральной и двух небольших приделов по сторонам. Это, в сущности три церкви: большая и две малые. По основной форме объемов все три храма одинаковы. Это квадратные призмы, перекрытые ступенями пышных “кокошников” , подводящих к пятиглавию над большим храмом и одноглавию над меньшими.



Здание поставлено на высокий цокольный этаж — подклет, который придает ему при его изысканных пропорциях еще большую стройность и изящество. Так же как и наружные крытые лестницы с ползучими арками всходов, подклет воспроизводит основные элементы хором XVII века. Первоначально подклет служил складским помещением, а в XX веке в средней его части была устроена зимняя церковь.



Обширная галерея-паперть с западной стороны служит объединяющим элементом композиции. Каждая из трех частей имеет свой вход: скромные порталы ведут в боковые приделы, а более пышные в центральную часть храма.



Северное крыльцо, сообщавшееся ранее с боярскими хоромами, предназначалось для хозяев усадьбы. Оно перекрыто обычной для московского зодчества кровлей на прямой скат. Южное крыльцо, имеющее характерную для хором и деревянных храмов форму в виде двух всходов с площадкой — рундуком — в 1878 году было перекрыто вместо прежней двухскатной кровли шатром, завершаемым флюгером. Западное крыло, предназначавшееся для духовенства, было при реставрации 1833 и 1878 годов перестроено: над ним возвышается теперь шатровая колокольня.



Первоначально у церкви колокольни не было. На ее месте находилась небольшая звонница, аналогичная звоннице церкви в селе Тайнинском. Об этом свидетельствует сохранившийся внутри здания старый каменный резной декор, некогда украшавший всю часть западного фасада. Колокольня была построена лишь в 1832 году по проекту крепостного архитектора Прахаева. В то время она завершалась шпилем, характерным для построек, выполненных в стиле “ампир” . Однако до нас она дошла уже в том виде, какой придал ей архитектор Султанов, перестроивший колокольню в 1878 году.



Переделки, осуществлявшиеся в 30-х годах ХIХ века крепостным архитектором Прахаевым и в 1877—1878 гг. архитектором Султановым, в целом не изменили первоначального вида Останкинской церкви, и она по праву считается одним из лучших и типичных памятников московского зодчества XVII века.



Останкинская церковь отличается необычайным разнообразием своего художественного убранства. Русские мастера во главе с крепостным зодчим Потехиным создали изумительную декорировку здания. “Поливные изразцы и вытесанные из белого камня различные украшения покрывают ее стены, чередуясь с украшениями из фигурного кирпича. Здесь применены все ставшие уже традиционными формы церковного русского зодчества в самом изощренном виде. Местами узоры производят впечатление каменного кружева” .



Декоративная обработка фасадов нарастает от подклета к верхнему этажу и куполам. Большая роль в убранстве фасадов отводится наличникам, перенесенным в каменное зодчество из деревянной древнерусской архитектуры. Форма окон различна в зависимости от того места, которое они занимают в здании: самые скромные из них — с фронтонами — размещаются в цокольном этаже. Окна с лучеобразными завершениями занимают центральные места в апсидах. По сторонам от них — окна с сандриком в виде короны. На больших окнах верхнего пояса центрального куба — двухарочные наличники с замком или гирькой. Наконец, узкие, аркатурные наличники обрамляют щелевидные окна барабанов куполов.



Еще более богато на фасадах оформлены киоты для помещения икон. Обрамление их состоит из внешнего и внутреннего наличников, разных по своей форме и элементам декора.



Главы церкви завершаются крестами хорошей кованой работы, из которых особенно выделяется большой золоченый крест центральной главы.



Перспективные порталы с их пышным декором, зрительно превращающим узкие двери в величественные входы, служат как бы переходом от внешнего убранства здания к внутреннему. Самым парадным является средний портал, состоящий из семи архивольтов, насыщенных декоративными элементами. Архивольты поддерживаются небольшими парными восьмигранными колоннами, а поле стены за ними покрыто ковровой белокаменной резьбой с мотивами “фряжских трав” .



Несмотря на свои небольшие размеры и полное отсутствие какого-либо декора, внутреннее помещение собственно храма создает впечатление величия и торжественности. Это впечатление достигается большим барочным резным иконостасом высотой 13,5 метра, который выгодно контрастировал с гладкими белыми стенами. В XIX столетии стены Троицкой церкви расписали.

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