Cочинение «Труд это благо основное»

Для нас, стало доброй традицией соотносить ценности современной жизни с ценностями прошлых поколений. По моему мнению, неизменяемыми остаются ценности, провозглашенные еще князем Ярославом Мудрым: «Мир и труд - это благо основное». Разве не метко сказано? Мирная работа в пользу человека, общества в мирное время - это мечта многих поколений. Но не всегда она была действительностью, так как часто приходилось мирную работу изменять ратным трудом. Тем весомее есть стремление человека трудиться. В мире существует много профессий, ученые насчитывают их около трех тысяч. Выбрать себе ту, в которой ты будешь испытывать потребность и удовлетворение, нелегко. Великий философ Г. С. Сковорода говорил: «Счастливый человек, который в родном деле работает». «Родная работа» - это та, что отвечает естественным способностям, наклонам, вкусам человека.



На заре цивилизации человек должен был работать, чтобы выжить. И его работа носила примитивный характер - он добывал себе пищу, строил жилье, сохранял огонь. Цивилизация сделала труд человека разнообразнее, одухотворила его. Теперь, чтобы выжить, человеку совсем не нужно самому охотиться и строить свое жилье. Они должны выбирать себе деятельность по способностям и желанием, и может заниматься только ею. И это дает ему возможность достичь таких высот в своей работе, такого мастерства, что он не только обеспечит свою жизнь, но и принесет пользу другим. Итак, важным есть то, сумеет ли молодой человек понять, ощутить, открыть в себе наклонности и вкусы. Сейчас это становится возможным благодаря многочисленным тестированиям, контролям и т. п. Еще недавно подавляющее большинство людей было убеждено в том, что профессию следует иметь одну на всю жизнь. Но сегодня на примере высокоразвитых стран мы видим, что с требованиями современного производства, новой технологии, рыночных условий, лучше устраиваются те люди, которые не боятся изменять работу в зависимости от нужд общества.



Особое удовлетворение охватывает человека, когда он видит плоды своей работы, к которой прибавил много усилий, умения, творческого вдохновения. Вспомним Макаренко. То, как он учительствовал, был дипломатом и художником, как ставил фильмы и писал художественные произведения, как сажал сады и неутомимо учил молодых художников, как вместе с народом оборонял страну, свидетельствует о том, что он был именно творческим человеком высоких духовных масштабов. Он личным примером учил подвигу и через тернии тягчайших усилий и поисков умел приходить к радости волнительных открытий, радости победы. Нельзя не согласиться с утверждением о том, что «нет ничего прекраснее в мире, как человек работы! Пусть то будет косарь на ниве… или кузнец вокруг горящего горна, а или садовник вокруг посаженного им деревца, или бессонный композитор, который где-то на рассвете создает песню свою, или поэт, который дарит нам огонь в одежде слова. Нет ничего прекраснее, как Человек в мысли, в действии, в творчестве…»



Нам есть у кого учиться работать. Довольно только мысленно обратиться к тем благородным людям в белых халатах, которые вырывают из смерти для человечества «миллионы солнечных дней», к нашим учителям, которые зажигают огонек познания в наших глазах ежедневно, они, как те чародеи, открывают для нас все новые и новые миры глубоких и основательных знаний; к тем людям, у кого руки пахнут хлебом. Мы учим в народе:



* …Нет мудрее, чем народ учителей;

* У него каждое слово - это жемчужина,

* Это - работа, это - вдохновение, это - человек…



Так метко заметил великий поэт, который оставил по себе огромный задел - свое творческое наследство. Человек смертный, но творение рук, ума его, остаются. Именно за тем, что оставляет человек в процессе своей работы, определяется ее значимость и сущность.