Cочинение «Труд и любовь — основные мотивы корейских сказок »

Действительно, сказки эти, известные как арабские, на самом деле вобрали в себя все богатство народного творчества Срединного Востока: индийские, персидские, собственно арабские, объемлющие все разнообразие жанров сказки и новеллы. Свод сказок, известный под этим названием, создавался в течение X—XVI веков и получил окончательную редакцию в XIV— XVI веках в Каире, и это не случайно. Египет находился на пересечении торговых путей между Индией, Аравией, Африкой и Европой. Здесь на базарах и в кофейнях собирались купцы, ремесленники, крестьяне и слушали сказки и рассказы бродячих рассказчиков из далекой Басры, Дамаска, индийских и иранских городов.



Древнейшее ядро «Тысячи и одной ночи» составляет обрамляющая новелла о персидском царе Шахрияре и его жене Шахразаде, которая, рассказывая сказки в течение ночи, к утру останавливалась на самом интересном месте. Так продолжалось тысячу и одну ночь, пока царь не полюбил свою жену. Содержание свода сказок составляют якобы рассказанные Шахразадой причудливые, фантастические сказки либо бытовые новеллы. Сказки эти не связаны между собой по содержанию, да и состав сказок менялся в зависимости от того, кто их рассказывал, т. е. он зависел от репертуара рассказчика. Исследователи литературы восточного средневековья отмечают, что свое название сборник получил, по всей вероятности, от турецкой идиомы «бин бир», что значит «тысяча и один», т. е. очень много. Но в последней редакции авторы постарались довести число ночей до этой цифры буквально и включили в сборник другие рассказы, в том числе и литературные произведения, как, например, сказку «Путешествия Синдбада-морехода».



Сказки отличаются между собой по многим признакам, не только жанровым. В них явственно отражено время создания и социальная среда, в которой они рассказывались. Наиболее древняя группа сказок — фантастические сказки, где действуют всесильные волшебные силы, определяющие судьбы людей. Более поздние сказки отражают жизнь средневекового города, а действующие лица — торговая или ремесленная знать. Самые поздние сказки плутовского жанра. Они отражают жизнь мелких ремесленников, городских низов, бедняков. Эти сказки почти лишены фантастических мотивов и напоминают больше бытовую новеллу.



Одна и та же сказка в разной среде рассказывалась по-разному: в купеческой среде сказочник делал героем предприимчивого торговца или принца, среди высшей знати рассказчик часто вставлял целые куски из литературных произведений, стихи известных поэтов, чтобы показать свою образованность и получить большее вознаграждение. Сказки, рассказанные в среде городской бедноты, отличались едкой иронией по отношению к знати, а зачастую и описаниями подробностей их жизни. Для детского чтения сказки подвергались не только строжайшему отбору, но и литературной обработке. В круг детского чтения они вошли в начале XIX века и сразу же полюбились детям. Яркость красок, необычайная фантастика, занимательность сюжета, путешествия и приключения, описания удивительных стран, активные герои — все это привлекало читателя-ребенка. Долгое время сказки «Тысяча и одна ночь» издавались для детей без обрамляющей новеллы, в сборники входило 5—6 сказок: «О коне из черного дерева (Багдадский вор)», «О Синдбаде-мореходе», «Алладин и волшебная лампа», «Али-Баба и сорок разбойников», «Сказка о рыбаке», «Сказка об одноглазом царевиче». Впервые в русском издании в 1958 году был выпущен для детей сборник с обрамляющей новеллой, но состав сказок остался прежним. В сказках отражено много черт реальной действительности средневекового Востока. Для них характерно подробное описание деталей. Часто описывается одежда, из каких тканей и какого она цвета, состав товаров у купца, даются названия стран и городов, где путешествуют герои, описания архитектуры, кушаний, обычаев, сословных отношений… Необычайно образен язык сказок. Он насыщен динамикой, диалогами, меткими острыми словечками, разговорными оборотами, и в то же время сам строй речи с цветистыми фразами, приветствиями, восточной учтивостью создает особый колорит, непохожий ни на какие другие сказки. Даже в композиции сказки, в ее концовках сказывается восточный колорит. Как правило, сказка делится на части. Каждая часть, повествующая об одном или нескольких героях, заканчивается словами «и вот пока все, что с ним было», а затем начинается рассказ о другом герое или группе людей. Заканчивается сказка обычно словами «и они счастливо жили, пока не пришла к ним разлучница смерть». Но, несмотря на такую концовку, сказки «Тысяча и одна ночь» жизнерадостны и оптимистичны.