Cочинение «Труд – смысл жизни»

Человек красив и славен своим трудом. В труде – смысл жизни. Так было и будет во все времена. Не зря же из глубины веков дошло до нас много пословиц, выразивших отношение человека к труду. Мы оцениваем человека по тому, как он работает и как он относится к другим людям. Трудом создано все прекрасное и все самое необходимое на Земле. Труд немыслим без человека, а человек немыслим без труда. М. Пришвин писал, что «все прекрасное на земле – от солнца, и все хорошее – от человека». Продолжая эту мысль, можно добавить, что все самое необходимое создано трудом человека. По разному человек может относиться к труду. Для некоторых труд – обуза, которая отнимает силы и время. Может быть, это люди, которые выбрали профессию не по душе, или те, кто материально обеспечен и живет за счет других людей. Но для таких людей жизнь становится, с одной стороны, мукой, а с другой стороны – пустым времяпрепровождением. Главное – ощутить радость труда, и тогда жизнь наполнится иным смыслом, станет ярче и богаче. У человека может и не быть любимой работы, но быть любимое занятие, увлечение. Нередко бывает так, что кто то ходит на работу ради материального обеспечения себя и своей семьи. Да, такой человек работает добросовестно, и люди его за это уважают, но раскрыть себя он может только в любимом деле, которому отдает всю душу. И тогда такое дело спорится, потому что делается с вдохновением и любовью. Еще Эзоп считал, что «истинное сокровище для людей – умение трудиться».

Человеческая красота ярче всего раскрывается в труде. Проходя по улицам города, наверное, каждый из нас хотя бы иногда обращал внимание на то, как красиво человек работает. Часто в парках можно увидеть художников, рисующих чей то портрет. Смотришь и поражаешься таланту человека творца. Действительно, человек красив в труде и прекрасно то, что он создает. Мы иногда непроизвольно обращаем внимание на человека, который с воодушевлением выполняет, казалось бы, обычную работу. Присмотритесь, как работают некоторые каменщики. Быстро, слаженно, ровно, кирпичик к кирпичику. На первый взгляд может показаться, что ничего сложного в такой работе нет. Не работа, а игра. Но любое дело требует навыков, умений, которые приходят с опытом. И самое главное – результат зависит от того, с каким настроением ты выполняешь работу. Ведь и дома, если тебе что то нравится, ты делаешь с желанием, удовольствием, а если не хочется что то делать, все, как говорится, из рук валится.

Мы живем в прекрасном мире. Окружающий нас мир – это мир природы и мир, созданный трудом человека. Но самое главное украшение Земли – это человек. Умный, добрый, трудолюбивый. И если все люди будут такими, тогда они смогут сохранить и сделать еще краше нашу планету. Мы живем для того, чтобы оставить о себе память. Наша память – это наши добрые дела и поступки, это наше духовное богатство. А духовное богатство личности складывается прежде всего из уважения к труду, благодаря которому создано все прекрасное на Земле.