Cочинение «Творчество А.С. Даргомыжского»

С творчеством А. С. Даргомыжского в русскую музыку вошли новые художественные образы, новые идеи. В них утверждалось направление критического реализма. В музыке первым представителем такого направления стал Даргомыжский, выразитель мыслей нового поколения. Он разоблачал средствами своего искусства несправедливость современного общества.



Композитору приходилось вести борьбу за утверждение своих творческих принципов. Главный из них – стремление к жизненной правде, реализму, достоверности изображаемых человеческих типов. И сами эти типы были новы, необычны для музыки – русские крестьяне, солдаты, мелкие чиновники, – люди забитые и униженные. Для воплощения таких образов требовались особые средства музыкальной выразительности. Таким средством стал для Даргомыжского речитатив. Близкий к живой разговорной речи, он позволил композитору создать целую галерею музыкальных портретов различных человеческих типов. Такая новизна музыкального языка не совсем была понятна. И, выдерживая яростные нападки противников, композитор выразил свои творческие устремления. Через всю жизнь пронёс он эту творческую установку. И когда на склоне лет встретился с новым поколением русских музыкантов, то стал для них «великим учителем музыкальной правды».



Опера А. С. Даргомыжского «Русалка» впервые прозвучала в мае 1856 года. Она открыла новую страницу в истории русской музыки, продолжая традиции первых русских опер «Ивана Сусанина» и «Руслана и Людмилы» М. И. Глинки. Здесь ощутима и опора на русскую народную музыку, и жизненная правдивость сценических ситуаций, и образов. Вместе с тем «Русалка» – опера новая по своей направленности, в ней проявились демократизм композитора, интерес к простым людям.



Александр Сергеевич Даргомыжский родился 2 февраля 1813 года в небольшом поместье Тульской губернии. Детские годы он провёл в имении родителей в Смоленской губернии. В 1817 году семья переехала в Петербург. Несмотря на скромный достаток, родители дали своим детям хорошее домашнее воспитание и образование. Помимо общеобразовательных предметов, дети играли на различных музыкальных инструментах, учились пению. А с шести лет Даргомыжский начал заниматься игрой на фортепиано.



После 1825 года положение отца пошатнулось и Даргомыжскому пришлось начать служить в одном из департаментов Петербурга. Но служебные обязанности не могли помешать его главному увлечению-музыке. С начала 30-х годов юноша посещает лучшие литературно-художественные салоны Петербурга. И везде юный Даргомыжский оказывался почитаемым гостем. Он много играл на скрипке и фортепиано, участвовал в различных ансамблях, исполнял свои романсы. Когда Даргомыжскому был 21 год, он встретился с Глинкой, который работал над своей первой оперой. Это знакомство оказалось решающим для Даргомыжского. Если раньше он не предавал серьёзного значения своим музыкальным увлечениям, то теперь в лице Глинки он увидел живой пример художественного подвига.



Даргомыжский в середине 30-х годов уже стал известным композитором, автором многих романсов, песен, пьес. Ранние романсы его ещё близки к типу салонной лирики или городской песни, что бытовала в демократических слоях русского общества. Но постепенно Даргомыжский осознаёт всё большую потребность в ином самовыражении. Особый интерес он питает к явным контрастам действительности, столкновению различных её сторон. Наиболее ярко это проявилось в романсах «Ночной зефир» и « Я вас любил». Как крупный, самобытный музыкант Даргомыжский постепенно приобретает всё большую известность. В начале 40-х он возглавляет петербургское Общество любителей инструментальной и вокальной музыки.



В середине 40-х Александр Сергеевич уезжает за границу в Париж – признанный центр европейской культуры, где молодой композитор мог бы удовлетворить свою жажду новых художественных впечатлений. Там он представляет европейской публике свои сочинения. Поездка за границу сыграла большую роль в формировании Даргомыжского как художника и гражданина. В конце 40-х годов творчество композитора достигло наибольшей художественной зрелости, и он задумывает оперу «Русалка».



В середине 60-х годов Даргомыжский снова уехал заграницу.

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