Cочинение «Творчество Глинки»

Важное место в творчестве Глинки занимают пьесы для симфонического оркестра. Выше упоминалось о том, что Глинка с детских лет любил оркестр, предпочитая оркестровую музыку всякой другой.



Наиболее значительные произведения Глинки для симфо-нического оркестра — фантазия “Камаринская”, испанские увертюры “Арагонская хота” и “Ночь в Мадриде”, “Вальс-фантазия”. В репертуар симфонических концертов часто входят и увертюры к обеим операм Глинки, а также превосходная музыка к трагедии “Князь Холмский”.



В симфоническом творчестве, как и в оперном, Глинка остался верен своим художественным принципам. Все его оркестровые пьесы понятны широким массам слушателей, высокохудожественны и совершенны по форме. Глинка полагал, что смелые выразительные средства современного ему гармонического языка и новые оркестровые краски можно сочетать с простотой и доступностью образов, создавая произведения “равно докладные (то есть понятные. —Э. С. ) знатокам и простой публике”. Не случайно в своих симфонических пьесах последних лет он постоянно обращался к народно-песенным темам. Но Глинка не просто “цитировал”, а широко развивал их и на их основе создал произведения самобытные, прекрасные по своим музыкальным образам и красоте инструментовки.



Симфоническая фантазия “Камаринская” (1848) представляет собой вариации на две русские темы, разработанные пооче-редно. Темы эти контрастны. Напев первой песни задумчиво-лирический. При варьиро-вании мелодия остается неизменной, оплетаясь все новыми и новыми подголосками наподобие русских протяжных песен. В развитии темы композитор красочно использует деревянные духовые инструменты, близкие по звучанию духовым народным инструментам — пастушескому рожку, жалейке, дудке.



Напев “Камаринской” быстрый и веселый. В вариациях этой мелодии Глинка применяет пиццикато струнных, напоминающее звучание русской балалайки. При варьировании плясовая мелодия также обрастает подголосками, а порой и существенно изменяет свой облик. Так, после ряда вариаций появляется мелодия, сходная — несмотря на быстрое плясовое движение и отрывистость — с темой протяжной свадебной песни



Эта тема незаметно приводит к возвращению первой — медленно-величавой темы, после чего с новой силой звучит буйная народная пляска.



В “Камаринской” Глинка воплотил черты национального характера, смелыми и яркими штрихами нарисовал картину праздничного быта русского народа. Контрастное сопоставление неторопливой лирической, а затем веселой, задорной песен часто можно встретить в народном хоровом исполнении. Очень важно, что Глинка умело применил подголосочное и вариационное развитие мелодии, свойственное народному исполнительству.



Впоследствии все эти особенности развивались и другими русскими композиторами. Не случайно Чайковский сказал о “Камаринской”, что вся русская симфоническая музыка заключена в “Камаринской”, “подобно тому, как весь дуб — в ж е л у д е”.



“Вальс-фантазия” — одно из самых поэтичных лирических произведений Глинки. Сперва это была небольшая фортепианная пьеса. Позднее она была расширена и оркестрована. Незадолго до смерти (в 1856 году) композитор взялся за ее переработку и превратил бытовую пьеску в совершенную по мастерству симфоническую фантазию. В основе ее лежит задушевная, ласковая тема. Благодаря нисходящей тритоновой интонации эта задумчиво-элегическая мелодия звучит порывисто и напряженно. Своеобразно строение темы: нечетные трехтактовые фразы, какие мы встретим в русских народных песнях, а не “квадратные” четырехтактовые, как в западноевропейских вальсах. Такая нечетная структура придает мелодии Глинки устремленность и полетность



С основной вальсовой темой контрастируют разнообразные по характеру эпизоды, то светлые и грациозные, то взволнованно-драматические. Главная тема повторяется многократно, становясь рефреном формы рондо. Удивительно изящна инструментовка этого произведения. Преобладание струнной группы придает звучанию легкость, полетность, прозрачность, неповторимое очарование мечты. Впервые в русской музыке на основе бытового танца возникло развернутое симфоническое произведение, отражающее многообразные оттенки душевных переживаний.



В “Вальсе-фантазии”, “Камаринской” и балетных сценах обеих опер Глинка создал неувядающе-прекрасные образцы симфонической музыки, выросшей из бытовых танцев. Почин его продолжили русские композиторы Чайковский, Балакирев, Бородин, Римский-Корсаков, Глазунов, а в наши дни многие современные отечественные композиторы.