Cочинение «Твой праздник»
Доброе утро, мой город. Солнце только-только осветило твои
старинные дома, извилистые улочки, площади. Ты просыпаешься,
потягиваешься, оживаешь: куда-то спешат прохожие, по дорогам мчатся
машины – все заняты своими делами. И никто не замечает главного:
ты самый лучший. “Обычный город, каких много”, – скажут мне. А я
отвечу: “Нет, он особенный, мой единственный город”.
Я медленно иду по знакомым улицам, вдыхая терпкий запах туманов
и костров. Мимо проплывают дома, деревья, расшившие свои зеленые
наряды лиловыми, багровыми и золотыми нитями, ведь сегодня
праздник. Твой праздник…
Очнувшись, или, наоборот, погрузившись в сон, я оглядываюсь
вокруг. Чувствую, что-то произошло. Но что, что же случилось?
Прохожие улыбаются друг другу, говоря при этом теплые слова,
согревающие душу в эти холодные дни. Деревья, стоявшие до этого
вкривь и вкось, выпрямили спины и подняли головы, словно гордый,
непобедимый народ. Грязные тротуары вдруг преобразились. Сама
Королева Осень расстелила на них сотканный из разноцветных листьев
ковер. И люди ступают по нему очень осторожно, стараясь не
разрушить первозданную красоту. “Но что все-таки произошло?” – в
сотый раз задаю себе этот вопрос.
Остановившись на набережной, замечаю, что грозная река,
издававшая воинственный клич, вдруг успокоилась, стала похожа на
кроткую нежную девушку, поющую хвалебные песни моему городу.
В старом парке сажусь на скамейку под березой. Усыпанная
золотистыми листьями, она (скамейка) точно царский трон. Неожиданно
вспоминаю. Точно, как же я могла забыть, что сегодня бал в твою
честь, к которому все так тщательно готовятся с самого утра. На
этот праздник придут Вера, Надежда, Любовь – все, кого так долго
ждали, кого так не хватает. Я уверена, что, один раз увидев тебя,
мой город, они останутся здесь навсегда.
Но вот и вечер. Скоро, скоро начнется бал. Уже собираются
знатные гости. Неожиданно пошел мелкий, будто снег, дождь. От
прикосновения к лицу холодных капель, я просыпаюсь. Неужели это был
только сон? Но я же не спала, и все происходило наяву. Нет, нет,
всем телом чувствую, что это не сон, не галлюцинация.
С тяжелым сердцем и обрывками мыслей в голове я возвращаюсь
домой. Иду словно в неизвестность, утопая в холодном, но нежном
воздухе. Постепенно все начинает проясняться, становиться на свои
места. Меня точно осеняет. Мой город есть, пусть даже он отмечен на
карте мира другим именем. Он существует в моем сердце. Взгляд души,
а не глаз преобразует его, заставляет поверить, что дома – добрые
великаны, обыкновенные скамейки – троны, а опавшие листья – дорогое
покрывало. Стоит только взглянуть на самые обыденные вещи сердцем,
душой, они тотчас преображаются, становясь чудесными и необычными.
Ах, да, опять забыла, ведь сегодня, несмотря ни на что, твой
праздник, о котором, наверное, никто и не знает, кроме нас с тобой.
Но он был, есть и будет каждый день.
…Вернувшись домой, я зажгла свечу перед образком и попросила,
чтобы Господь хранил мой единственный город в ладонях гор.