Cочинение «Твой праздник»

Доброе утро, мой город. Солнце только-только осветило твои

старинные дома, извилистые улочки, площади. Ты просыпаешься,

потягиваешься, оживаешь: куда-то спешат прохожие, по дорогам мчатся

машины – все заняты своими делами. И никто не замечает главного:

ты самый лучший. “Обычный город, каких много”, – скажут мне. А я

отвечу: “Нет, он особенный, мой единственный город”.

Я медленно иду по знакомым улицам, вдыхая терпкий запах туманов

и костров. Мимо проплывают дома, деревья, расшившие свои зеленые

наряды лиловыми, багровыми и золотыми нитями, ведь сегодня

праздник. Твой праздник…

Очнувшись, или, наоборот, погрузившись в сон, я оглядываюсь

вокруг. Чувствую, что-то произошло. Но что, что же случилось?

Прохожие улыбаются друг другу, говоря при этом теплые слова,

согревающие душу в эти холодные дни. Деревья, стоявшие до этого

вкривь и вкось, выпрямили спины и подняли головы, словно гордый,

непобедимый народ. Грязные тротуары вдруг преобразились. Сама

Королева Осень расстелила на них сотканный из разноцветных листьев

ковер. И люди ступают по нему очень осторожно, стараясь не

разрушить первозданную красоту. “Но что все-таки произошло?” – в

сотый раз задаю себе этот вопрос.

Остановившись на набережной, замечаю, что грозная река,

издававшая воинственный клич, вдруг успокоилась, стала похожа на

кроткую нежную девушку, поющую хвалебные песни моему городу.

В старом парке сажусь на скамейку под березой. Усыпанная

золотистыми листьями, она (скамейка) точно царский трон. Неожиданно

вспоминаю. Точно, как же я могла забыть, что сегодня бал в твою

честь, к которому все так тщательно готовятся с самого утра. На

этот праздник придут Вера, Надежда, Любовь – все, кого так долго

ждали, кого так не хватает. Я уверена, что, один раз увидев тебя,

мой город, они останутся здесь навсегда.

Но вот и вечер. Скоро, скоро начнется бал. Уже собираются

знатные гости. Неожиданно пошел мелкий, будто снег, дождь. От

прикосновения к лицу холодных капель, я просыпаюсь. Неужели это был

только сон? Но я же не спала, и все происходило наяву. Нет, нет,

всем телом чувствую, что это не сон, не галлюцинация.

С тяжелым сердцем и обрывками мыслей в голове я возвращаюсь

домой. Иду словно в неизвестность, утопая в холодном, но нежном

воздухе. Постепенно все начинает проясняться, становиться на свои

места. Меня точно осеняет. Мой город есть, пусть даже он отмечен на

карте мира другим именем. Он существует в моем сердце. Взгляд души,

а не глаз преобразует его, заставляет поверить, что дома – добрые

великаны, обыкновенные скамейки – троны, а опавшие листья – дорогое

покрывало. Стоит только взглянуть на самые обыденные вещи сердцем,

душой, они тотчас преображаются, становясь чудесными и необычными.

Ах, да, опять забыла, ведь сегодня, несмотря ни на что, твой

праздник, о котором, наверное, никто и не знает, кроме нас с тобой.

Но он был, есть и будет каждый день.

…Вернувшись домой, я зажгла свечу перед образком и попросила,

чтобы Господь хранил мой единственный город в ладонях гор.