Cочинение «У Вечного огня »

Прошло шестьдесят пять лет со дня Великой Победы, выросло несколько поколений. Многие мои ровесники, да и люди чуть старше не видели военных событий, даже послевоенного времени не застали. Все чаще с темой войны мы знакомимся на уроках истории, литературы и узнаем о событиях того грозного времени из фильмов, телепередач. Мы живем почти в мирное время, но должны знать и помнить, каких неимоверных усилий и жертв стоило это мирное небо над нашей головой, жизнь без войны.



Мемориалы Вечного огня по всей нашей стране напоминают нам о страшной цене той Великой Победы. Каждый год 9-го мая огромное количество людей приходит к Вечному огню на Бульваре Героев в нашем городе. Приходят к Вечному огню и стар и млад для того, чтобы мыслью и сердцем прикоснуться к великому Подвигу:





Я подхожу все тише.



Тише.



Склоняю голову свою.



Я перед памятью погибших



Как на смотру, сейчас стою.



Смотрю на Вечный огонь. Свет алый, словно кровь погибших героев, вновь и вновь взывает к нам: « Не допусти!» Всматриваюсь в лица людей у Вечного огня и хочу верить, что никогда не будет больше войны, не повторятся принесенные ею страдания, горе и слезы.



Языки пламени, еще и еще раз взмываясь к небу, как будто просят: «Задумайся!» И я стою, потрясенная этой минутой, задумчиво гляжу на мемориал. Что мы можем сделать, чтобы не повторилась трагедия, чтобы через несколько поколений никому не пришлось стоять вот так же с комом в горле и со слезами на глазах, вспоминая погибших.



Я верю в человеческую память, в умение любить и сострадать. Я так хочу, чтобы человеческая гордыня, жажда власти и наживы умерли в сердцах людей. Понимаю, что нужно жить, учиться и трудиться так, чтобы Вечный огонь любви и памяти горел в наших сердцах и в сердцах будущих поколений как знак великой благодарности всем, кто отстоял мир и счастье на Земле.



На холодный гранит



Лягут пышные ветки сирени.



Их положат к огню



Благодарные внуки солдат.



Пусть сегодня звучат



Ноты тихой и нежной свирели,



Принимая уже



Поседевшей



Победы парад.