Cочинение «У бабушки»

После окончания занятий в школе я поехала в город Харьков. Там находится квартира моей бабушки. Потом мы уехали в город Евпаторию, к Черному морю. Я целых два месяца купалась и загорала на пляже. В этом году в море было много медуз. Купаясь, я видела как вдалеке парил парашют, привязанный к лодке. На парашюте катали отдыхающих. Еще я видела дельфинов. Я ездила на озеро Донузлав и каталась там на дельфине, держась за плавник. Прыгала в воду с пирса.



Все лето я помогала нашему садовнику ухаживать за растениями: я поливала и сажала цветы, боролась с сорняками. В нашем пансионате есть два аквариума с красивыми и забавными рыбками. Я очень люблю за ними наблюдать, кормить их.



Еще у нас произошло интересное событие – зацвел кактус. Он цветет только один раз в году и только один день. У него очень красивые большие белые цветки. Мы их сфотографировали. А еще я фотографировалась на берегу с крокодилом и удавом. Я очень хорошо отдохнула, загорела и соскучилась по школе и своим друзьям.