Cочинение «У каждого человека есть свое хобби»

У каждого человека есть свое хобби



Некоторые отдают предпочтение путешествиям и странствиям, другие – страстные охотники. Есть люди, которые вся жизнь собирают почтовые марки. Моя мама охотно читает книжки, а отец – телевизионный фанатик. Мой лучший друг играет на гитаре и не утомляется. Моя старшая сестра захватывается театром и не пропускает ни одной спектакля. Недавно я прочитал рассказ об одном парижском часовщике. Он собрал больше тысяче разнообразных часов – от наименьших до огромных башенных. Мой сосед собирает, например, старинные античные и иностранные монеты, которые также очень интересно.



Тяжело даже сосчитать все хоби, которые есть у каждого человека. У меня также есть хобі, которое играет большую роль в моей жизни. Я интересуюсь техникой, особенно той, которая связана с телевидением, видео-системой и разными электронными приборами.



У меня есть дома два телевизора, кассетный магнитофоны. Все эти предметы бытовой техники я могу уже сам ремонтировать. Я покупаю технические журналы и знаю, что нового есть в мире техники. Я надеюсь, что скоро буду сам в возможности конструировать такую технику. После окончания школы я бы хотел стать инженером и работать в области радиоэлектроники. Я думаю, что мое хобі мне в этом поможет.



Это расширяет мой кругозор и знакомит меня с достижениями современной науки. Один раз в неделю я также посещаю «Клуб юных техников», который находится неподалеку от моего дома.