Cочинение «У природы нет плохой погоды»

Буря мглою небо кроет. . . А. Пушкин Я стою у огромного окна, за которым бушует метель, порывистый ветер бросает снег в стекло, завывает пронзительно и жалобно. Кажется, смешались земля и небо и потонули в общем хаосе снега и ветра. В такую погоду не хочется покидать теплого жилья, и невольно поеживаешься, представляя себе одиноких прохожих на опустевшей темной улице. Но потом приходит почти сумасшедшая мысль, а не пойти ли на улицу, встретить лицом к лицу ветер и снег, ощутить на себе ярость бури. Тихо выхожу в коридор, одеваюсь и выскальзываю во двор. Ветер-забияка кидает в лицо снег, рвет полу куртки, но на душе почему-то становится радостно. Стараюсь идти наперекор ветру. Да, в жизни надо не прятаться от трудностей, а смело идти им навстречу, побеждать свою слабость, нерешительность, боязнь и неуверенность в собственных силах. «Дорогу осилит идущий». Из окна все представлялось страшнее, сейчас же меня охватывает безудержная радость. Я иду наперекор стихии, но все хорошее очень быстро заканчивается: мама обнаруживает мое отсутствие и загоняет в дом. Надо «противостоять другой стихии» — невежеству, и я сажусь за уроки.