Cочинение «"У войны не женское лицо..."»

Война — это смерть, потери, боль, страх — все так несовместимое с женским созидательным, а не разрушительным началом. Но судьба распоряжалась по-своему. И на фронте рядом с мужчинами оказывались женщины. Б. Васильев в повести «А зори здесь тихие» показывает трагическую ситуацию, когда женщина-мать берет в руки винтовку, чтобы мстить за свою поруганную жизнь; молоденькие девочки, еще не успевшие вступить во взрослую жизнь,' идут защищать ее наравне с солдатами-мужчинами. Устами своего героя писатель образно и наглядно скажет о войне, что она нужна человеку, «как зайцу курево», а женщинам тем более, им здесь вдвойне тяжелее, невыносимо, противоестественно их человеческому началу. Но суровое время диктовало свои законы. У каждой героини свой путь на фронт. Пятеро во главе со старшиной Васковым идут остановить диверсантов и уходят в бессмертие. Васильеву удалось создать правдивое и в высшей степени эмоциональное произведение. Его герои не знают, что им готовит судьба, они молоды, полны отваги й решимости остановить врага, и они его остановили, но непомерно высока цена победы. Гибнет Лиза Бричкина, так и не успевшая дойти до своих, чтобы позвать на помощь, ей очень хотелось поддержать девчонок, поэтому и торопилась, не убереглась на болоте, утонула в трясине, отпрянув в страхе с тропы. Соня Гурвич, умная и талантливая девушка, читавшая нараспев блоковские стихи, даже не успела понять, что напоролась на немецкий нож. Галя Четвертак, самая молодая, по-детски радовалась, что ее взяли на ответственное задание. А потом психологически не выдержала напряжения, не справилась с собственным страхом. Старшина Васков, возглавивший операцию, понимает, что вовек ему не забыть этих смертей. Нет оправдания за погибших девчонок. Но Рита Осянина и Женька Комелькова нарушают приказ старшины и не уходят с позиций. У них «свой счет к войне имеется». Они пришли мстить за родных, за разбитую и искалеченную жизнь. Воевать с таким настроем можно, а выжить и жить дальше нельзя. Писатель подробно, порой излишне натуралистично, описывает картину боя и гибели Риты и Женьки. Они погибли, но и хорошо обученные и вооруженные фашисты не прошли на задание, не выполнили его, потому что «пять девочек, всего пять»,— как в отчаянии выкрикивал Васков, встали на их пути. Повесть производит неизгладимое впечатление. Ее прочитываешь на едином дыхании, ощущая себя чуть ли не участником событий — так ярко и образно сумел писатель рассказать о волнующей его теме, поведать о суровом времени, а в конечном итоге предостеречь, чтобы оно не повторилось.