Cочинение «Убирая памятники, оставляйте постаменты»

Популярный афоризм Юлиана Тувима «Убирая памятники, оставляйте постаменты», – сказанный, словно о том, что произошло с монументальной композицией княгини Ольги в окружении Андрея Первозванного, Кирилла и Мефодия (кстати, киевляне первыми в мире установили памятник великим славянским просветителям). И, помимо всего прочего, эта необыкновенная история связана еще и с сооружением памятника Тарасу Шевченко.



Началась она в 1905 году, когда Киевская городская дума решила создать памятник Александру II перед домом училища. И место поменяли, и Михайловская площадь оказалась свободной. Никто на нее не претендовал, пока через четыре года Дума не выделила ее под долгожданный монумент Великому Кобзарю. А именно в то время создается киевское отделение русского Военно-исторического общества. На его заседании предложено открыть в Киеве «Исторический путь» (расстояние от Михайловского собора до Софийского). Мотивировалось это тем, что Киев является началом, исходным пунктом создания великого государства, здесь на протяжении пяти веков сосредоточивались политическая, военная и экономическая жизнь Руси. История ее богата на великую деятельность правителйе-князйе, поэтому очень важно увековечить их память установлением статуй на одной из самых многолюдных киевских улиц. С этой целью общество было намерено, привлечь Аадемию искусств, увековечить княгиню Ольгу, Вещего Олега, Ярослава Мудрого, Владимира Святославича, Владимира Мономаха, Святослава Игоревича, Нестора-Летописца и «доисторический Киев». К специальному организационному комитету, который опекался «Историческим путем», кроме представителей военных, купеческих и промышленных кругов, вошли архитекторы, искусствоведы, скульпторы, историки.



Тем не менее, денег на установление памятника в Киеве не было. 11 марта состоялось заседание Думы, на которой городской глава Дьяков сказал, что «кавалер» (Тарас Шевченко) должен уступить местом «даме» (Ольге). Проголосовав, пришли к соглашению: «Исторический путь» будет проходить между Софийским собором и Михайловским монастырем, а памятник Шевченко будет сооружен на нынешней площади Толстого. Воспользовавшись этим решением, Военно-историческое общество «застолбило участок» временной моделью памятника княгини Ольге, договорившись, что ее уберут, как только она начнет разрушаться. Итак, вместо задуманного бронзового монумента – модель из цемента, речного песка и мраморных крошек. Получив средства из Петербурга и собрав еще три тысячи, перед училищем возвели деревянный барак, где в июне 1911 года начали сооружать памятник по проекту Ивана Кавалеридзе, который раньше делал варианты памятника Шевченко, только установление его откладывалось. Фигуру Андрея Первозванного лепил однокурсник Кавалеридзе Сниткин. Это была групповая композиция высотой девять метров с фигурой княгини Ольги в центре, слева – изображение славянских просветителей: в одежде священника Кирилл читает развернутый свиток, рядом в монашеской одежде с капюшоном сидит Мефодий. Открытие состоялось 4 сентября – под звуки военного оркестра. Прошло несколько лет. В 1919 году в Киеве решили открыть памятник Шевченко. Это был бюст работы Бернарда Кратко – кое в чем скороспелый, с заметной поверхностной стилизацией. И очень хотелось киевлянам иметь памятник великому Кобзарю. Справедливо установили памятник там, где и планировали сначала. Однажды утром на постаменте вместо памятника княгини появился бюст Шевченко. На открытии состоялся митинг. Недолговечный материал не выдержал всех событий, атмосферных осадков, и «временный» памятник начал разрушаться.



В 1923 году скульптуры Андрея, Кирилла и Мефодия убрали, позднее разобрали и постамент. И лишь в наши дни памятник княгине Ольге и первым просветителям Руси восстановлен.