Cочинение «Учебная литература для детей становление и развитие»

Сюжет - напряженно-динамичный, много интересных событий, приключений, много всего таинственного. Чем меньше возраст читателя, тем меньше его интерес к описанию природы, психологии героя. Герой - двигатель сюжета. Главный герой - сверстник читателя, этот герой рисует этот мир таким, каким ребенок его представляет. Герой-сверстник заслуживает со стороны ребенка большего сопереживания. Язык - грамматически правильный, без архаизмов, провинциализмов, простые предложения. Сентиментальный стиль исключается. Образец- народная русская сказка, которая разговаривает с читателем на равных. Недопустим варварский стиль.



Одна из особенностей д. л. - ее промежуточное положение между узколокальными литературами и классической, «высокой» литературой. Другая особенность - специфика диалога, писатель выстраивает диалог с воображаемым читателем с учетом различия уровней этического и эстетического восприятия. Д. л. консервативна, дисциплина творческого процесса обусловливает канонический способ художественного мышления.



Основные функции детской литературы как искусства слова:



* воспитательная;

* образовательная;

* воспитание эстетического вкуса;

* риторическая, ребенок начинает творить, становится соавтором.



В киевском периоде не выявлен ни один «детский » текст. Вероятнее всего круг чтения взрослых и детей был общим, в основном это были переводы византийских произведений. Но знакомство с некоторыми книгами происходило именно в детские и отроческие годы. В первую очередь человек изучил Азбуку, т. е славянский кириллический алфавит. И в Европе, и на Руси одной из первых учебных книг для детей и взрослых была Псалтырь (сборник изречений, притч из Ветхого завета), входящая в состав священного писания. Долгие века она следовала за Азбукой и была общесемейной книгой. Отдельные псалмы и фрагменты заучивали наизусть.



Азбука и Псалтырь готовили к чтению главной книги - Библии, были этапными ступенями к постижению универсальной концепции космоса и человечества. Развивалась традиция устной риторической словесности. Один из древнейших русских памятников - «Поучение» Владимира Мономаха (1117). Князь Вл. Всеволодович обращался с поучением к своим сыновьям и своим духовным «детям», давая им христианские, военные и житейские наставления и рассказывая о своей жизни. В частности он призывал постоянно всему учиться и приводил в пример своего отца. Со временем «Поучение» стало восприниматься как обращение к молодежи, к детям и вошло в круг детского и подросткового чтения.

Представления об устройстве Вселенной грамотные дети могли получить из «Христианской топографии» Козьмы ИндикоплОва - переведенного византийского «научного» сочинения. Козьма считал, что Земля плоская и окружена океаном, солнце по ночам заходит на севере за большую гору. Его познания в области животного мира не отличались достоверностью, зато давали волю воображению художников. В 1574 году во Львове печатник Иван Федоров впервые напечатал славянскую «Азбуку». В 1578 году он напечатал новую «Азбуку», которая имела традиционное для рукописных вариантов построение. Книга небольшого формата делилась на 3 части: в первой помещались и начальные упражнения для чтения, во второй - сведения по грамматике, а третья служила хрестоматией.



Первая рукопись, которую можно рассматривать как предназначенную детям, представляла собой нечто вроде учебного пособия по грамматике - статья «О осми частех слова». Она была поделена на отдельные фрагменты, которые сопровождались вопросами, - так получилась беседа между учеником и учителем. Подобную статью в к. XV века сочинил Федор Курицын - «Написание языком словенским о ее грамоте и строении».



В к. XV века появляется яркая фигура Дмитрия Герасимова, переводчика и дипломата. Еще в ранней молодости он перевел и переложил для детей учебник латинской грамматики «Донатус» (1491). Одно из самых распространенных произведений эпохи позднего Средневековья - «Сказание о седми свободных мудростях», написанное неизвестным автором. Семь наук («мудростей», «хитростей») персонифицированы, выступают как живые герои, рассуждают о своих достоинствах и пользе.



Среди дошедших до нас первопечатных книг 2/2 XVI века известно 12 детских. В основном это книги для учения и учебного чтения, их называли азбуками и грамматиками. Книги для обучения чтению и письму предназначались младшему возрасту.

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