Cочинение «Учебник. Сочинение-сказка»

Жил-был учебник по украинской литературе. Был он не новый, а достаточно потертый. По нему учились разные ученики. Те, которые были прилежными, одевали на него обложку, не рисовали на страницах. А учебник в благодарность открывал им свои тайны, помогал учиться и получать хорошие оценки.



А если попадал он в руки неряхи, начиналось бедствие. Потому что они не сохраняли его, не заботились о нем. Учебник часто забывали в шкафу, и он лежал там долго, а темноты он боялся. Если его получали, то даже не читали, а просто листали, рассматривая картинки. А учебник хотел быть полезным. И тихонько вздыхал страницами. Но этого никто не слышал, ведь учебник был достаточно вежливым, чтобы никому не жаловаться.



В следующем году стало еще хуже. Теперь он долго лежал на солнце, а когда его брали, то руки «хозяина» были жирные или грязные. Ученик рисовал в учебнике человечков, самолеты, танки. Как хотелось учебнику убежать обратно в библиотеку! Но у него не было ножек. До конца года он стал очень грязным, на него было жалко смотреть.

И когда школьный библиотекарь взяла его, сказала: «Бедненький!» Ее добрые руки бережно вылечили учебник по украинской литературе. Он был подклеен, стерты с полей рисунки и поставлен на полку среди друзей, которым он и рассказал историю своих путешествий из рук в руки. После этого учебнику повезло, так как он попал к мальчику, который был заботливый к книгам. И жил учебник у него счастливо целый учебный год. Затем он был вновь возвращен в библиотеку. Но если он или его друзья, другие учебники, попадут в ваши руки, будьте опрятными, цените книги, ибо это – источник знаний.



Все дети Украины ходят в школу, многие из них затем заканчивает колледжи или вступает в ВУЗы. Потому что мы понимаем: каждому человеку нужны знания в повседневной жизни. Надо уметь читать, писать, считать. Современного человека окружает много техники не только на производстве, но и в быту. Нужны знания, чтобы разобраться во всем многообразии окружающего мира.



Учиться необходимо, чтобы получить хорошие знания. Образованный человек чувствует себя уверенно, у него много друзей. В наше время, чтобы получить хорошую работу, необходимы глубокие и разносторонние знания, владение иностранными языками. Школа помогает нам получить основу знаний, учит культуре общения. Учиться бывает трудно, но мы понимаем, что это необходимо и интересно!