Cочинение «Удачная рыбалка»

Меня нельзя назвать заядлым рыболовом, да и на рыбалке-то я был всего лишь два раза. Один раз зимой, когда мы с другом промерзли два часа у проруби и выловили три каких-то мелких рыбешки, которых даже наш кот не захотел есть. А вот вторая рыбалка — совсем другое дело.



Прошлым летом мы с родителями отдыхали в деревне у бабушки. Там есть небольшое, заросшее камышами озерцо, куда ходят удить все деревенские любители рыбной ловли. Однажды лапа предложил мне «не спать до полудня», а отправиться с утра пораньше на рыбалку. Вообще-то мой папа рыболов еще почище меня, но я очень обрадовался предложению.



Наутро, собрав снасти и положив в рюкзак бутерброды и бутылку с молоком, мы пошли на озеро. Было еще очень рано, роса быстро промочила мои кроссовки, а утренняя прохлада спряталась под рубашкой и никак не хотела оттуда вылезать. Солнце еще не встало, когда мы пришли к озеру. Разложились, размотали удочки. И тут папа как-то странно на меня посмотрел и начал хохотать — сначала потихоньку, а потом все громче и громче. Сначала я не понял, в чем тут дело. Оказалось, мы забыли дома всю наживку, с таким усердием выкопанную в бабушкином огороде. Жаль, конечно, но мы сильно не расстроились. Достали свои бутерброды и стали ждать восхода солнца.



Я никогда не думал, что это такое потрясающее зрелище! Огромное круглое красное солнце медленно поднялось над озером, и вода стала розовой. Заливистое пение птиц словно подчеркивало торжественную тишину, стоявшую вокруг. Хотелось обежать озеро и по полю изо всех сил рвануть к солнцу, пока оно не поднялось слишком высоко. Но, к сожалению, дотронуться до солнца невозможно — даже на рассвете.



Этот день стал самым запоминающимся для меня из всего прошлого лета. И я считаю, что наша с папой рыбалка все-таки была удачной.