Cочинение «Умеем ли мы дружить»

Любой из нас имеет хотя бы одного друга или подругу. Я, например, имею много друзей и подруг. Мы с ними вместе ходим в школу, гулять, в кино, на дискотеку в школу. Часто они приходят ко мне в гости. Мы вместе играемся в разнообразные игры, в компьютер. Также часто моя наилучшая подруга приходит ко мне домой, чтобы вместе выполнить домашнее задание. Вдвоем намного лучше его выполнять. Сейчас объясню почему. Когда она приходит, мы всегда рады видеть друг друга, мы любим проводить время вместе. Мы вместе моем руки, обедаем. Потом мы начинаем учить уроки.



Сначала мы делаем письменные задания, потом устное. Моя подруга знает толк в математике, итак если я чего-то не понимаю, она всегда готова это мне объяснить. А мне легче даются украинский и английский языки. Поэтому я тоже могу помочь ей. Легче вместе учить и стихи. Сначала она мне читает, а я стараюсь запомнить, а потом я ей. И значит, что запоминается все вдвое лучше, ведь мы запоминаем и когда читаем, и когда повторяем. Кроме этого, вдвоем намного веселее. Просто потому, что веселее что-то делать вдвоем, чем самому. Если случаются праздники, как например, День рождения или День победы, я приглашаю свою подружку к себе в гости. Или она приглашает меня к себе. Последний раза на праздники я вместе с ее семьей была у них на даче. Кроме меня было еще два мальчика и две девочки. Итак у взрослых был свой праздник, а мы создали себе свой. Мы вместе игрались в жмурки, в фанты. А еще мама Наталки (так зовут мою подружку) пошла с нами на пруд купаться. Ох уж мы и наплавались и накупались! А еще недалеко от дачи находится небольшой лесок, где много разных грибов. Там есть и рыжики, и подберезовики, и грузди. И мы ходили их собирать. А потом Наташина мама сварила их и пожарила. Кушанье вышло очень вкусное! И мне кажется, именно потому, что мы сами все это собрали. На следующий праздник я хочу пригласить Наташку к себе в гости, если мы куда-то поедем. Не бросаем мы одна другую и тогда, когда случается что-то неприятное. У Наташки была собачка, которую она очень любила. Она всегда с ней гуляла, кормила ее, купала, расчесывала. Они часто вдвоем забавлялись, а когда я приходила в гости, то и втроем. Когда она умерла, моя подружка была очень огорчена. Она почти всю ночь не спала, а плакала. Когда подружка позвонила и рассказала об этом, то я сразу к ней пришла, чтобы поддержать. Когда горе застает тебя, вдвоем всегда легче его пережить. Когда я пришла, Наташка была очень огорченная. Я успокаивала как могла свою подружку, я заварила ей ароматного горячего чаю, а еще я принесла с собой печенье, которое она более всего любила. Мы вместе попили чаю, поили печенья, поговорили о ее собачке, посмотрели на ее фотоснимки. А еще я ей сказала, что она уже была старенькая, и сейчас ей хорошо там, где она оказалась, что она всегда останется в нашей памяти. А ее родители пообещали подарить ей новую собачку. Наталка немного повеселела. «Моей подруге лучше,» – подумала я. И на душе мне стало легче, ведь я помогла ей. Мне было приятно думать о том, что я смогла улучшить состояние своей Наташки.

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