Сочинение Лето в Рязанской области

Я провел это лето в городе Кадом Рязанской области. Этот городок расположен на реке Мокша и окружен лесными озерами и дремучим сосновым бором. В этом чудесном месте живут мой дедушка и бабушка. В этом городе у меня много друзей и мы весело провели каникулы: купались в озере и в реке, ходили в лес за грибами и ягодами, играли в футбол.



Этим летом я научился ловить рыбу. Мы с другом накопали червей в огороде и отправились на рыбалку. Это занятие требует терпения. Сначала нужно насадить червяка на крючок, а затем забросить его в воду. Теперь остается тихонько сидеть и внимательно наблюдать за леской и поплавком. Как только поплавок погрузится в воду, нужно вытянуть удочку. В первую нашу рыбалку мы поймали пять рыбок.



Бабушка сварила уху. Вкусная получилась уха!