Cочинение «Ушедшее лето...»

Вот и закончилось лето, оставшись лишь в далеком уголке моей памяти. . . Помню: еще совсем недавно я с трепетом ждала его прихода! Когда же оно пришло, я так беззаботно погрузилась в него, что и не заметила его исчезновения. . .



Выходя из самолета, меня чуть не сбило с ног от сильного холодного ветра. Я знала: лето, которого я так и не дождалась в моем родном городе, для меня закончилось. Все: море, солнце, чайки, люди с южным говором, развлечения и мысленный покой , - осталось позади, за белыми громадными и мягкими облаками, над которыми мы пролетали. Теперь то счастливое время стало для меня сном, все сильнее и сильнее забывающимся с каждым днем. В памяти лишь остались образы и картины теплого, знойного лета, которым придется греть меня и зимой.



Вот мы подъезжаем к нашему дому: все тот же двор, подъезд, тот же мокрый асфальт, те же знакомые лица. Листья на деревьях уже начали желтеть — пахнет осенью, поэтому на душе тоскливо и в то же время радостно. . . Очень странное ощущение: впереди осень — будет еще и бабье лето. . . а потом будет снег, пушистый и мягкий, который вновь растаит, и придет весна. . . и лето!



Время летит, все события смешиваются, сливаются в единый образ, который постоянно меняется, как и времена года, как и наши взгляды.