Cочинение «Утро летней порой»

Лето – одно из самых прекрасных времен года, когда можно насладиться ласковым солнышком и отдохнуть от тяжелой суровой зимы. Мы с сестрой решили провести некоторое время на природе, поэтому поехали к нашему дяде на дачу. Выехали мы рано поутру и поэтому скоро добрались до места. Там нас ждал сюрприз: дяди не было дома. Бабушка-соседка сказала, что как раз вчера вечером он уехал на пикник с друзьями, но должен к полудню вернуться. Чтобы скоротать время мы направились на луг полюбоваться окрестностями и насобирать большой букет для нашего дяди.



Луг еще окутывал плотный туман. Он стелился большим пуховым одеялом до самого горизонта. Солнце, которое с каждым часом набирала силу, начало рассеивать эту туманную дымку, и уже в скором времени мы смогли увидеть всю красоту местного пейзажа. Весь луг был усыпан цветами, которые пробуждаясь ото сна, легкими кивками приветствовали нас, своих ранних гостей. Окончательно проснувшись, цветы начали умываться утренними росинками, которые приветливо поблескивали на их лепестках и листочках.



Будто завороженные мы гуляли по лугу и собирали эти прекрасные цветы. У оврага, где протекала небольшая речушка, мы наткнулись на настоящее чудо. Весь его склон был усеян голубыми колокольчиками, которые переливались солнечными бликами. Внезапно подул ветерок – и весь ковер колокольчиков отозвался ему своей стройной песенкой. Ее подхватили и птицы, которые проснулись с первыми лучами солнца. Так родилась в это летнее утро легкая звучная песенка.



Мы с сестрой были в приподнятом настроении: нечасто встретишь такую красоту. А птицы все пели и пели, провожая нас домой. Еще долго с нами оставалось то ощущение умиротворения и покоя, которое мы обрели там, на лугу в это летнее утро.