Cочинение «В. А. Серов "Девушка, освещенная солнцем" (сочинение по картине)»

Выдающийся русский живописец Валентин Александрович Серов за свою творческую жизнь создал немало произведений, многие из которых по праву вошли в сокровищницу русского искусства. Что бы ни изображал этот замечательный художник, какие бы темы ни раскрывал в своем творчестве — будь то портреты, историческая живопись, сюжеты из античной мифологии, везде автор проявляет глубину и правдивость изображения, силу и чистоту воплощения собственных чувств. Во всех своих работах он стремится к постижению сути явлений, постижению тайн самой природы и тайн человеческой души. И неслучайно лучшие его произведения принадлежат к настоящим вершинам русского реалистического искусства.



Отличительная черта его творчества — восприятие человека и природы в их неразрывной связи, в гармоничном сочетании и стремление передать эту гармонию в своих произведениях. Одно из ярких подтверждений этому — картина «Девушка, освещенная солнцем», портрет Марии Яковлевны Симонович.



На этой картине мы видим портрет девушки на фоне красочной природы. Лес, изображенный на заднем плане, наполнен неповторимыми яркими красками лета. Густая зелень листвы образует единое, бескрайнее царство, а освещенная солнцем поляна дарит ощущение радости, тепла и света.



Присев отдохнуть с дороги или, может быть, просто наслаждаясь окружающей красотой, немного задумчиво сидит девушка, прислонившись к стволу мощного дерева. И в этом облике мы словно ощущаем единство человека и природы. Солнце слегка освещает ее, даря невероятно радостное ощущение счастья. Не хочется никуда спешить, растворившись в прелести лета, теплоте солнечных лучей, свежести воздуха, прохладе тенистых деревьев. Радостное, светлое чувство отражается и на лице девушки. Об этом говорит нам ее легкая улыбка и здоровый розовый румянец на ее щеках. Она о чем-то задумалась. Взгляд ее лучистых глаз направлен куда-то вдаль. О чем думает девушка в этот момент? Может, быть, увлекло ее все происходящее вокруг, эта тайная, неуловимая жизнь окружающего мира. Может она пытается проникнуть в его тайны. Или просто отдается ощущению умиротворения, которое он дарит. А быть может, в самой ее душе таятся какие-то скрытые, волнующие и незнакомые чувства. И сердце ее наполнено особым, только ей известным, ощущением счастья или волнения, радости или легкой тревоги. Мы можем лишь догадываться об этом.



И все же даже одного взгляда на произведение великого художника достаточно, чтобы ощутить неповторимую насыщенность всей картины воздухом, ее прозрачность, свежесть, гармонию. То, как умело переплетено здесь многообразие ярких красок, какую насыщенную, сочную цветовую гамму избрал автор для передачи своих чувств, как неповторимо у него сочетание света и тени, — все это наполняет нас особым ощущением счастья.



Художник воспевает юность и красоту как отдельно взятого человека, так и всей природы в целом. В позе, во всем облике своей героини Серов демонстрирует ее непосредственность, открытость, внутреннюю чистоту и красоту души, ясность мировосприятия, гармонию с окружающим миром. Он выражает в своей работе радость бытия, радость жизни, радость молодости. И когда мы смотрим на картину, то теми же чувствами наполняются и наши сердца.