Cочинение «В «Берёзке»»

В этом году во время летних каникул я отдыхал в оздоровительном лагере «Березка», который расположен в городе Азнакаево. Там я нашел своих новых друзей. Вожатые проводили с нами разные интересные игры. Лагерь мне еще понравился тем, что мы жили как одна большая, дружная семья.

Инструктор по плаванию в плавательном бассейне учил нас, как правильно дышать под водой.



Проводились соревнования по плаванию между отрядами, в которых всегда побеждала дружба. Так же в лагере прошли конкурсы песни, танца,

юмора. Ходили в кинотеатр, смотрели различные фильмы. Вечерами проводились дискотеки.

Вот так весело прошла часть моих летних каникул. Я очень рад тому, что мои каникулы прошли весело и с пользой.