Cочинение «В. Л. Боровиковский «М. И. Лопухина» »

Рассвет творчества выдающегося русского художника В. Л. Боровиковского попадает как раз на то время, когда в Россию из Западной Европы приходит новое направление искусства — сентиментализм. Русскому сентиментализму было присуще стремление показать ценность человеческой личности, любовь к природе и простоте, провозглашение идеалов нравственной и духовной чистоты. Вот почему излюбленным жанром В. Л. Боровиковского стал портрет, с помощью которого художник в полной мере раскрывал свой интерес к другому человеку, его чувствам и внутреннему миру.



Самым поэтическим произведением художника не зря считается портрет М. И. Лопухиной. Стремясь раскрыть красоту и богатство человеческих чувств, Боровиковский с особой задушевностью и любовью создает нежный образ мечтательной женщины. С помощью различных средств художественного выражения художник передает на картине задумчивый, грустный взгляд, нежную улыбку, непринужденную, немного усталую позу. Из многообразной цветовой гаммы живописец вырбрал наиболее нежные тона: белое платье девушки, голубой пояс, сиреневый шарф и розы, светлое небо, приглушенные оттенки зелени. В картине удивительно передана гармония отношений человека и природы, связь между уединенным уголком парка и лирическим настроением девушки,



В портрете М. И. Лопухиной, написанном В. Л. Боровиковским, наиболее полно выразилось стремление художника раскрыть красоту человеческих чувств — то, что является самым основным и существенным в его творчестве.