Cочинение «В. Л. Боровиковский «М. И. Лопухина» (2)»

Владимир Лукич Боровиковский известен как замечательный художник-портретист. Его отец и дядя были иконописцами, и будущий художник во многом перенял, особенно в годы раннего творчества, их манеру письма. Эта манера сказалась в его стиле написания портретов. Писал он также и иконы. Религиозной тематике посвящено довольно много работ мастера. И все же основное место в его творчестве занимают портреты, многие из которых написаны в духе сентиментализма. Художник старался изобразить человека с его естественными чувствами. Одной из наиболее ярких и выразительных работ автора является портрет М. И. Лопухиной.



Боровиковский изображает свою героиню вдали от света, на фоне паркового пейзажа, что позволяет наилучшим образом передать ее чувства и настроения. Задний план словно окутан легкой дымкой и создает особую ауру нежности и прозрачности картины. Призрачно-голубая гладь небосвода почти сливается с очертаниями сказочных садов. Светлые блики вносят ощущение свободы и радости, наполняя картину едва уловимым волшебством. И надо всем этим — сочная зелень стройных деревьев. Благодаря этому пейзажу мы словно погружаемся в романтический мир, искусно созданный художником. Атмосферу таинственной мечтательности усиливают и нежные пастельные краски, в которых выполнена вся картина, а также легкие, плавные линии, которые использовал автор.



Та же манера сохранена и в самом портрете, который светится невероятной женственностью и свежестью, неоспоримой элегантностью и красотой. Прозрачной дымкой струятся локоны женщины, нежными складками ниспадают ее легкие, полупрозрачные одежды. В задумчивости слегка облокотилась она о край стола, и в этом движении — исключительная плавность и мягкость. Ее поза передает мечтательность, в которую она погружена в этот момент. Однако наряду с романтическими нотками в образе Лопухиной мы видим яркую индивидуальность, умело переданную автором.

Художник передает характер Лопухиной, умело используя сочетание света и тени. Лицо женщины ярко освещено, и от этого становится еще более ясным, жизнерадостным и выразительным. Она слегка наклонила голову, опустила глаза. Ее грезы светлы и радостны, на ее нежных губах играет легкая улыбка, но ее мечты не призрачны: она, несомненно, видит перед собой цель и уверена в ее достижении. Оттого и радуется она своим мыслям. Мы не можем знать, о чем задумалась эта женщина, но в ее облике видна незаурядная личность.



Окруженный призрачной, таинственной обстановкой, ее образ притягивает к себе взгляд, завораживает и восхищает, заставляет испытать чувства, подобные тем, которые испытывает сама героиня.