Cочинение «В. М. Васнецов "Аленушка" (сочинение по картине)»

Художник Виктор Васнецов любил гулять по ахтырским полям, и казалось ему, что полям этим конца-краю нет. Налетит ветерок, на мгновение потемнеют светлые краски поля — и вновь заблещут как ни в чем не бывало. Жарко заволнуется нежно-желтое море ржи, и оживут тысячи васильков, откуда-то послышится песня, ее слов не разберешь. Это поет душа человека. Над глухими русскими деревнями, вросшими в землю подслеповатыми избами, размытыми дорогами часто слышались художнику печальные песни.



Казалось, песни эти напеты осенней непогодой, нашептаны беспросветной нуждой и безысходным горем. Такие же чувства были в душе у Виктора Васнецова после того, как он прочитал в сборнике сказок Афанасьева сказку об Аленушке. Художник не раз слышал эту сказку и в детстве, она тронула его глубже и сильнее других, запал ему в душу и тоскливый напев, доносившийся со дна реки, и вся поэтическая ситуация сказки с ее торжеством правды. Васнецов думал об Аленушке, и замысел его новой композиции все больше прояснялся.



На картине Виктора Васнецова «Аленушка» мы видим героиню одноименной сказки, несправедливо обиженную людьми. Она совсем одна в дремучем лесу, полном таинственных звуков и шорохов. Пригорюнилась, присела на круглый старый камень у черного пруда и в тяжелом, безысходном горе обхватила тонкими руками колени. Одета она в цветастый деревенский сарафан, босая, немного растрепаны ее волосы в косе. Грустно сидит она, положив голову на руки. Это настоящая деревенская девочка-подросток пришла в темный, но совсем не страшный (Аленушка выросла среди этих деревьев, цветов и полян) лес погрустить о своей жизни и участи. Ее отца и матери уже нет в живых, чужие люди заставляют работать на них с утра до ночи, поднимают на нее руку, морят голодом и обижают. Что же будет дальше?



Природа, изображенная на картине, отражает внутреннее состояние девочки. В предчувствии недалекой зимы сумрачно насупилось и тяжело нависло низкое осеннее небо. Неподвижен и темен пруд, в его таинственной глади лишь смутно отражается сарафан Аленушки.



Но не все мрачно в пейзаже, окружающем Аленушку. В отдалении видны елочки, манящие вечно молодой зеленью, чуть ближе — стройные осинки. Осинки стоят совсем недалеко от девочки и под набегающим ветерком, осыпая Аленушку золотыми листьями, словно шепчут ей: «Не плачь, не горюй!» А стебли камыша слева от девочки и на переднем плане картины совсем твердые, жесткие и прямые, будто хотят сказать ей, чтобы она не плакала и выпрямилась так, как они.



Рабскую долю женщины в живописи изображали и другие мастера, но, в отличие от них, Васнецов раскрыл эту тему в истинно народном стиле. Ведь в этой картине воплотилась не только сказка. Сам автор говорил, что в ней «. . . чудесные русские глаза, которые глядели на меня и весь божий мир. . . и в вятских селениях, и на московских улицах и базарах и навсегда живут в моей душе и греют ее!» Сам Васнецов признает в этой картине обобщение русского типа женской духовной красоты.