Cочинение «В. М. Васнецов "Богатырский скок" (сочинение по картине)»

Я очень люблю читать сказки и былины, представляя себя то храбрым и решительным Иваном, то могучим широкоплечим богатырем. Увидев картину В. М. Васнецова «Богатырский скок», я сразу понял, что этот удивительный художник тоже бесконечно любит и ценит неисчерпаемую сокровищницу русской народной литературы.



Огромный черный богатырский конь только оттолкнулся копытами от земли, а уже дремучий лес кажется низкой травой, а облака — все ближе и ближе. Такой конь в считанные секунды сумеет преодолеть любые расстояния, чтобы доставить грозного седока к желанной цели.



Красив и суров богатырь, крепко сжимающий сильными ногами бока ретивого скакуна. Это настоящий русский воин, такому не страшны даже полчища врагов — пусть они сами дрожат и трепещут! Серебристый шлем, надежная кольчуга, щит сумеют защитить богатыря от мечей и стрел неприятеля, а длинное крепкое копье вселит ужас в захватчиков русской земли. Гордо и внимательно оглядывает воин бесконечные просторы родины, при первой же опасности он готов постоять за свой народ.



Вот что почувствовал я, рассматривая картину В. М. Васнецова «Богатырский скок». А еще я понял, что тоже не дрогну в решающую минуту, сумею защитить слабого и отстоять справедливость, когда это будет необходимо.