Сочинения / Сочинения Сочинения на свободную тему / Cочинение «В. М. Васнецов "Спящая царевна" (сочинение по картине)» Сочинения на свободную тему

Cочинение «В. М. Васнецов "Спящая царевна" (сочинение по картине)»

Каждый, что хотя бы раз видел картины замечательного русского художника В. М. Васнецова, навсегда останется очарованным его мастерством и умением создавать в своих работах особый волшебный мир русских сказок, песен, былин.  

Картина «Спящая царевна» переносит нас в самую настоящую сказку. Яркие сочные краски только подчеркивают необычность происходящего перед нами. Расписной терем, медведь и павлины, сидящие на ветвях, шут и молодой гусляр, изумрудная зелень лесов — все это похоже на детский радостный сон. Так и есть, мы застали как раз то мгновение, когда царевна уколола палец веретеном, и сбылось грозное предсказание — заснула не только девушка, но и все огромное царство. Люди, птицы, звери, цветы и деревья — все спят. Кажется, ни один ветерок не смеет потревожить заколдованный дворец, ни один звук сюда не донесется.  

Очень живописно удалось передать В. М. Васнецову расслабленные позы спящих. А как разнообразны, непохожи их лица! В каждом лице — свой характер.  

Используя литературу, русский эпос, В. М. Васнецов сумел создать настоящий шедевр художественного искусства.

.

К-во Просмотров: 659
Найти или скачать Cочинение «В. М. Васнецов "Спящая царевна" (сочинение по картине)»
Похожие произведения