Cочинение «В. М. Васнецов "Спящая царевна" (сочинение по картине)»

Каждый, что хотя бы раз видел картины замечательного русского художника В. М. Васнецова, навсегда останется очарованным его мастерством и умением создавать в своих работах особый волшебный мир русских сказок, песен, былин.



Картина «Спящая царевна» переносит нас в самую настоящую сказку. Яркие сочные краски только подчеркивают необычность происходящего перед нами. Расписной терем, медведь и павлины, сидящие на ветвях, шут и молодой гусляр, изумрудная зелень лесов — все это похоже на детский радостный сон. Так и есть, мы застали как раз то мгновение, когда царевна уколола палец веретеном, и сбылось грозное предсказание — заснула не только девушка, но и все огромное царство. Люди, птицы, звери, цветы и деревья — все спят. Кажется, ни один ветерок не смеет потревожить заколдованный дворец, ни один звук сюда не донесется.



Очень живописно удалось передать В. М. Васнецову расслабленные позы спящих. А как разнообразны, непохожи их лица! В каждом лице — свой характер.



Используя литературу, русский эпос, В. М. Васнецов сумел создать настоящий шедевр художественного искусства.