Cочинение «В. Пукирев. "Неравный брак" (сочинение по картине)»

Василий Владимирович Пукирев -- известный русский живописец, прославившийся жанровой картиной "Неравный брак", написанной в 1862 году. В те времена проблема бесправия женщины стояла очень остро. В российском обществе все чаще раздавались голоса в защиту женского равноправия. Эту тему в своем творчестве развил и художник Пукирев.

Сюжет картины -- нередкая по тем временам жизненная драма: неравный брак. Юную девушку выдают замуж за богатого старика. Внешность невесты очаровательна: у нее еще неоформившиеся, по-детски мягкие черты лица, красивые глаза. Невеста бледна, вероятно, она близка к обмороку. Пожилой жених производит неприятное впечатление: у него невыразительные тусклые глаза, брезгливо оттопыренные губы. Этот человек привык приказывать. Судьбу девушки легко предугадать: она станет игрушкой в доме богатого и властного старика.

Художник с большой силой изобразил второстепенные персонажи картины. Все эти люди, явившиеся в церковь на обряд венчания, считают подобный брак делом само собой разумеющимся: их лица выражают равнодушие или холодное любопытство. Невесте, которая, скорее всего, от всей души ненавидит и боится своего будущего мужа, неоткуда ждать помощи: на стороне жениха закон не только земной, но и небесный -- ведь обряд благословляется церковью. Лишь один из присутствующих -- молодой человек -- своим видом выражает молчаливый протест: на его лице читается укоризна, его руки скрещены на груди.

Василий Владимирович Пукирев с непревзойденным талантом художника-реалиста запечатлел на полотне драму обездоленного юного существа.