Cочинение «В. Серов. "Девочка с персиками"»

Картина "Девочка с персиками" - одно из первых произведений В. А. Серова.

На картине изображена дочь известного промышленника и купца Саввы Мамонтова -- Вера Мамонтова. Загорелая девушка пристально смотрит на зрителя с полотна. У нее большие и темные глаза с тайным огоньком. Можно подумать, что девушка задумала какую-то шалость, кажется, что в серьезно сжатых губах таится намек на лукавство.

Вся картина залита солнечным светом, и создается впечатление, что только рама мешает ему вылиться. Свет заливает всю комнату, играет разноцветными бликами на стене, на мебели, на подсвечнике, виднеющемся справа, на серебряном ноже, лежащем на белоснежной скатерти.

Общий фон картины холодновато-голубоватый, поэтому очень хорошо выделяется смуглое лицо девушки, ярко контрастируют теплые тона красного банта на груди, лежащие на столе свежие персики и листья.

Вся картина насыщена энергией, движением, молодостью, все дышит свежестью. Даже поза девушки выражает нетерпение, будто она на несколько секунд присела за стол.

Картина "Девочка с персиками", написанная в 1887 году, поразила тогдашнюю Москву, но по прошествии более 100 лет она так же удивляет новизной и завораживает своей порывистостью в сочетании со спокойствием и благородством.