Cочинение «В. Васнецов. "Богатыри" (сочинение по картине)»

Виктор Михайлович Васнецов -- знаменитый русский художник-передвижник, автор жанровых картин, лирических и монументально-эпических полотен на тему русской истории, народных былин и сказок. Одним из наиболее известных произведений Васнецова является картина "Богатыри".

Художник изобразил на картине трех былинных богатырей -- Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Они стоят в конном дозоре, оберегая Русь от нашествия врагов-кочевников.

Каждого из персонажей картины Васнецов наделил характером, каждому придал индивидуальные черты. Вот в центре Илья Муромец, в кольчуге и шлеме, вооруженный' железной палицей, копьем и щитом. Из-под рук зорко всматривается богатырь в степные просторы. Могуч Илья Муромец, могуч его вороной конь. Справа от Ильи -- любимец русского народа Добрыня Никитич. Он одет очень нарядно: у него узорчатый шлем, шитые сапоги, сверкающие доспехи, червленый щит, меч. Богатырь нетерпеливо сжимает рукоятку меча: быть бранной потехе! Слева от Ильи самый младший из трех богатырей -- Алеша Попович. Юный богатырь держит наготове лук, снаряженный стрелой. Но не только воин Алеша Попович -- на боку у него гусли. В краткие минуты отдыха Алеша радует побратимов веселыми звонкими песнями.

В образе трех богатырей Васнецов воплотил извечную мечту русского народа о непобедимом и справедливом защитнике. Множество былин сложено об Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче. Каждый, кто читает их, по-разному представляет себе героев-богатырей. И только огромный талант Виктора Михайловича Васнецова позволил нам как бы воочию увидеть мужественных бесстрашных богатырей, образы которых с такой художественной силой воплощены в русском фольклоре.