Cочинение «В бабушкином цветнике»

Мое увлечение пришло ко мне внезапно. Однажды мы поехали к бабушке на дачу, и я увидела ее цветник. У меня было такое впечатление, что я попала на выставку цветов. Здесь были и розы, и гладиолусы, и георгины, и нарциссы, и ромашки. Но особенно запали мне в душу наши родные украинские мальвы. Мальвы будто выбрасывают свои ценные скипетры и притягивают взгляд. Я долго любовалась их ярким темно-вишневым цветом лепестков. Бабушка вдруг мне предложила: «А хочешь, я тебе отведу кусочек земли? Ты там будешь выращивать свои мальвы».



Прошло два года. И теперь всем гостям я охотно показываю свои мальвы. А их у меня уже несколько сортов: есть мальвы бледно-розового цвета, есть совсем белоснежные, есть ярко-красные, а королева среди них, конечно, та самая – с темно-вишневыми колокольчиками цветов.