Cочинение «В чем состоит истинная красота женщины»

Человечество с давних времен хотело найти ответы на интересующие его вопросы. И, на мой взгляд, оно преуспело в этом. Но существует несколько загадок, древних как мир, на которые, наверное, никогда не будут найдены ответы. Одна из них - тайна истинной красоты. История доносит до нас имена женщин, чья красота сияет в веках: Клеопатра, Асказия, Мона Лиза, Маргарита НаваррскаяЕ Если посмотреть на их изображения, увековеченные в мраморе, или на куске холста, то можно увидеть, что ни одна из них не соответствует современным канонам красоты. Почему же такие, не похожие друг на друга женщины прославились в веках? Почему человечество не устает восхищаться ими? Море богато жемчужинами, но ловец должен достать их бесчисленное множество, прежде чем найдет ту, которая украсит собой императорскую корону. Истинная красота подобна такой жемчужине: она очень редка, но навсегда остается в памяти тех, кто хоть раз встретился с ней. В литературе женские образы нередки, но наибольшее впечатление произвел на меня образ Маргариты в романе Булгакова "Мастер и Маргарита". Имя Маргарита в переводе с латинского означает "жемчужина". Героиню Булгакова действительно можно сравнить с жемчужиной: она такая же нежная, такая же загадочная, такая же прекраснаяЕ Но в чем заключается красота Маргариты? Ведь автор почти не описывает ее внешность. От него мы узнаем только то, что Маргарита была кудрява, черноволоса и зеленоглаза. Мастер, рассказывая Ивану Бездомному о своей возлюбленной, тоже почти ничего не говорит о ее облике. Он вспоминает только ее черное весеннее пальто и "туфли с черными замшевыми накладками - бантиками, стянутыми стальными пряжками". Разве мало на свете женщин с черными волосами и зелеными глазами, но они же не все считаются красавицами. Что же делает Маргариту прекрасной? Что влечет к ней Мастера, читателей и даже Воланда со свитой? " В ее глазах горел какой-то непонятный огонек", - сообщает нам Булгаков. "Меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах", - говорит о своей возлюбленной Мастер. Неизвестно, была ли Маргарита прекрасна лицом, но можно утверждать, что она обладала великолеп-ным внутренним миром. Ее душа была не просто красива и гармонична, - она была волшебна. Сказка, жившая в сердце Маргариты, делала ее похожей на добрую фею, на ангела, сотканного из потока вскипевшего лунного света, несущего с собой покой и надежду. Маргарита любила розы. Нежные лепестки этих цветов дарят атласную нежность и тонкий аромат, уносящий тех, кто не равнодушен к прекрасному, в страну грез. Маргарита поступала подобно розе: она стала Музой для Мастера, его "тайной женой". Окончив готовить для него завтрак, она "подгоняла его", "сулила славу", "дожидалась этих обещанных уже последних слов о пятом прокураторе Иудеи". Она говорила, что в романе Мастера была ее жизнь. И это была правда: Маргарита вкладывала в роман гораздо больше чувств, усилий и переживаний, чем сам Мастер. Но главной составляющей частью красоты Маргариты была ее любовь. "Любовь поразила нас мгновенно. Так поражает молния, так поражает финский нож". Маргарита любила сильно, бескорыстно, полностью отдаваясь своему чувству. Ради возлюбленного она стала "косящей на один глаз ведьмой", заключила сделку с сатаной и, спустившись в ад, провела ночь на балу среди "тысячи висельников и убийц". "Женщина, которая любит, прекрасна", - писал Куприн. Женщина, способная ради любви перенести все, что выпало на долю Маргариты, не может быть некрасивой. Маргарита со своей тонкой душой, чутким и прекрасным внутренним миром не могла оставаться среди толпы обычных приземленных москвичей. Она также не осталась ведьмой в мире Воланда, среди отъявленных негодяев всех времен и народов. Она стала богиней, появляющейся из лунного потока, для того, чтобы поделиться с теми, кто жаждет прекрасного частицей своей "непомерной красы", частицей волшебства, частицей любви. Статуя, сделанная из великолепного мрамора, будет всегда оставаться лишь куском холодного камня, которому чьи-то руки придали совершенную форму. Жемчужина будет лишь жемчужиной, если в ней не отразится чья-то сердечная искра. Только душа, наделенная способностью видеть красоту розы и лунного света, льющегося в окно, душа, которая не может остаться безразличной к страху ребенка или к допущен-ной кем-то несправедливости, может быть по-настоящему прекрасна. И только ту женщину, которая обладает именно такой душой, можно назвать красивой. Встречу с настоящей красавицей никто никогда не сможет забыть, ведь прекрасная женщина, подобно Маргарите, излучает гармонию и доброту. Свет красоты не померкнет под песком времени и будет сквозь тьму веков сиять поэтам, влюбленным и тем мечтателям, которым не спится в лунную майскую ночь.