Cочинение «В художественном музее (1)»

Экскурсия в художественный музей, организованная на осенних каникулах нашим классным руководителем, лично для меня оказалась очень полезной. Я узнала много нового, интересного и получила огромное удовольствие от общения с прекрасным.



Раньше я просто не задумывалась над тем, что произведения, созданные художниками, музыкантами, архитекторами тоже, как и исторические события, могут быть замечательной летописью прошлого и настоящего человечества, его дум, надежд, борьбы за свое будущее. Как же мало я еще знаю! Ведь, для того чтобы читать эту летопись по произведениям различных видов искусства, нужно знать хотя бы в общих чертах историю искусства, разбираться в его выразительных средствах. Мне очень хочется познакомиться с архитектурными стилями и больше узнать о том, что такое живопись, графика и скульптура.



Вот картины, написанные маслом. Это живопись — один из самых древних видов искусства. Живопись рассказывает о жизни, запечатлевает людей, природу, окружающий мир. Но художник не может, в отличие от писателя, показать события, происходящие в разное время и в разных местах. Художник рассказывает, показывая.



Портрет — это изображение человека. Очень часто герои картин изображены в привычной для них обстановке, которая помогает раскрыть правдиво и ярко характер человека, отражает его внутренний мир.



А вот пейзажи — произведения живописи, которые изображают самые типичные, характерные, существенные черты природы страны, края, места. Но художники, пишущие пейзажи, не просто передают то, что их окружает, часто они замечают что-то особенное, стараются передать и настроение, и взаимодействие человека и природы. Например, известный пейзаж А. К. Саврасова «Грачи прилетели» передает картину ранней русской весны. Этот пейзаж проникнут чувством какой-то задумчивой грусти, и одновременно он вселяет светлую надежду, радостное предчувствие скорого пробуждения природы. Пейзаж Левитана, изображающий дорогу, по которой в царские времена гнали на каторгу арестантов, словно сгущает чувство тяжести, скорби и глубокой горечи.



Дальше — натюрморты. Они изображают предметы окружающей нас жизни: фрукты, цветы, обстановку в доме человека. На этих картинах только неодушевленные предметы. Но настоящие художественные натюрморты — это не просто копии с натуры, в



них отражаются представления современников о прекрасном, их мысли и настроения. Художник Машков в своих натюрмортах серии «Снедь Московская» отразил обилие даров родной земли, ее плодородие, щедрость. Это взгляд на жизнь, полный оптимизма.



Все жанры живописи, каждый по-своему, выражают идеи и чувства, волнующие людей.



А вот графические изображения — это рисунки на бумаге карандашом, пером, кисточкой, вот гравюры — их печатают специальной машиной. Плакат — это также графика. Графические работы многих известных художников тоже бережно хранятся в художественных музеях и высоко ценятся.



Чтобы увидеть произведения скульптуры, совсем не обязательно ходить в музей или на художественную выставку. Если мы идем по городу, то видим их повсюду. Это памятники на площадях, рельефы на стенах домов, фонтаны и лепные вазы в парках и скверах. Скульптуры, в отличие от картин, имеют объем и окружены пространством. Но скульптура не может показать пейзаж и обстановку, окружающие человека. Главная тема скульптуры — человек, реже животные.



Еще в художественном музее есть зал декоративно-прикладного искусства. В нем собраны произведения, созданные народными умельцами. В создании каждой такой вещи принимал участие художник. Каждый предмет в этом зале — маленькая победа человека над природой. Изготавливая какие-то вещи для обустройства своего быта, люди стремятся сделать их красивыми. Мастера вкладывают душу и любовь в свои изделия. Вот простая глиняная миска, но ее стенки украшены сказочными птицами и фантастическими цветами, красный и черный крестик на рубашке — символы любви и печали, вязаные шарф и шапка хранят в себе душевную теплоту.



В художественном музее сохраняют жизнь памятникам искусства и изучают их. Искусствоведы выясняют, когда, где и кем была написана картина, определяют ее сюжет, технику исполнения, какие материалы и краски любил применять художник, его почерк, манеру наложения краски на холст. И обязанность каждого беречь и охранять произведения искусства — нашу историю и гордость, воплощение духовной силы и красоты нашего народа.