Cочинение «В лагере»

В этом году я ездил в лагерь “ Пионерия Татарстана”. Я туда еду уже во второй раз.

Лагерь находится в Лаишевском районе. Здесь очень красивые места. Вокруг лагеря протекает река Волга.

Мы в родительский день пошли по тропинке на Волгу, увидели орешник, удивились, что в этом году есть много орехов. По разговору взрослых я понял, что давно их не было. Мне так хотелось быстрее дойти до Волги и искупаться. Мы купались так долго, что от усталости на обратной дороге было очень тяжело идти, хотя я был очень доволен.

Также мне запомнился “ День бизнеса”. Мы сами должны были заработать деньги. Деньги назывались “ пионериками”. За эти пионерики мы могли «купить» любого вожатого, который нам нравится.

Незаметно пролетели лагерные дни. Начался новый учебный год. Я часто вспоминаю наш дружный отряд, своих новых друзей, вожатых. Мне хочется сказать одно: «Спасибо тебе, лето, за то, что ты есть!»