Cочинение «В любви душа вскрывается до дна»

Бог щедр. Когда, давным-давно, человеку был послан дар чувствовать. Чувствовать радость, печаль, тревогу,

счастье, тоску и…. . любовь. Любовь — это одно из чувств, которое дано изведать человеку в жизни. Кого то она

озлобляет, делает мелочным, ревнивым до безумия, эгоистичным до предела, открывает самые низменные желания и

толкает на откровенно подлые поступки. Других же, напротив что это чувство делает человека добрее, чище,

совершеннее. Древние считали любовь даром богов. Это чувство, по их мнению, приближало смертных к небожителям.

В средние века сложился настоящий культ любви. Рыцари посвящали всю свою жизнь служению прекрасной даме и были

счастливы. О том, какое место занимала любовь в жизни наших предков, мы можем судить, в частности, по

произведениям русских классиков. А одной из причин самой известной за всю русскую историю дуэли была именно

пылкая любовь, столкнувшаяся со жгучей ревностью. У любви множество лиц. Это любовь-дружба,

любовь-сотрудничество, любовь-страсть, любовь-трагедия и другие. В любви существует не только счастье, радость

взаимного понимания, удовольствия, но и обман, ревность, страх, боль. Сказать "я люблю тебя" значит, сказать

"ты никогда не умрешь", — заметил как-то великий французский писатель Альбер Камю. Любящий запечатлевает в

своем сердце образ любимого человека, делает того бессмертным, как бессмертны солнце, земля, ветер, и только

такое бессмертие возможно в нашем несовершенном мире. Можно сказать, что на фоне любви прочие душевные

проявления человека выступают более четко, рельефно, выпукло. Таким образом, человек поверяется любовью. Тема

любви — одна из ведущих тем мировой литературы с древнейших времен до сегодняшнего дня. Многие влюбленные

стали олицетворением этого чувства. Стоит вспомнить Лейлу и Меджнуна, кавалера де Грие и Манон Леско, даму с

собачкой и Гурова, а также многих-многих других. Сложно придумать, о чем бы писали знаменитые поэты и

прозаики, чем вдохновлялись бы великие композиторы и художники, не будь на свете любви. Фридрих Мария Ремарк

не остался в стороне от этой вечной темы. В романе «Триумфальная арка», он устраивает своему герою проверку

любовь, с каждой страницей всё больше и больше обнажая душу своего подопечного.



Перед нами предстаёт герой Ремарка, человек близкий автору, выражающий его мировоззрение. Доктор Равик

беженец из Германии. Вынужденный покинуть родину в связи с приходом к власти фашистов. Герой одинокий

скиталец, не знающий ни семьи, ни дома, ни счастья. Он живёт в гостинице. Его тяготит прошлое. Странные тени

возвращаются и тревожат этого человека. Единственное, в чём Равик может найти себе утешение- это работа. Он

пытается быть свободен, не хочет нести ни перед кем ответственности, боится привыкнуть к чему либо, так как,

чувствует, что мир находится на грани новой катастрофы. Так зачем, как муравей, пытаться, что то строить, если

всё равно всё будет разрушено. Не лучше ли подождать лучших времён. Во всё своём положении, Равик ощущает всё

зыбкость эмигрантского существования. Его способ самозащиты – независимость, стремление к одиночеству.



Но, совершенно неожиданно, в один момент всё меняется. Так распорядилась судьба, случай, рок. Во время

вечерней прогулки, Равик спасает женщину, которая хочет покончит жизнь самоубийством спрыгнув с моста. Он и

она стояли на мосту, каждый, думая о своём, не предполагая, что повлечёт за собой эта встреча. Они стояли на

мосту, где их ветер венчал. В эти минуты Равик ещё не знал, что ночь разметала его покой и надежды вернуть всё

назад, уже нет. Позже, когда он начал понимать, что новое, давно забытое чувство затягивает его, как трясина.

Равик пытался уйти от любви, но она стянула его слабую грудь. Поздно. Зная историю героя Ремарка, не станешь

удивляться, почему от так старается убежать от привязанности, от нежности, от заботы и любви.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--