Cочинение «В северной столице»

Началось лето. Мне мама сообщила очень приятную новость, что мы едем в Санкт-Петербург.

Я очень обрадовался, потому что я никогда не ездил на поезде и не был в Санкт-Петербурге. В поезде мы ехали полтора дня. Наконец, мы в северной столице России.

На вокзале нас встретили наш экскурсовод. Я думал автобус, нас повезёт в гостиницу, но мы сразу отправились на экскурсию по городу. Наша первая остановка Исаакиевский собор. Он поразил меня своей красотой, своим величием.

После Исаковского собора нас повезли в парк. Этот парк был необычный, потому что туда, оказывается, приезжают все влюбленные. В середине этого парка стоял небольшой фонтан, куда влюбленные кидают монеты.

Потом мы немного покатались и приехали в гостиницу. Эта гостиница находилась около станции метро « Звездный».

Следующий день мы поехали в Петропавловскую крепость, были в зоопарке, в планетарии и на крейсере «Аврора». «Аврора»- это самый знаменательный, величайший боевой крейсер.

Ночью мы поехали на экскурсию по ночному Петербургу. Ночью он еще красивее, чем днем: все здания в подсветке. Мы смотрели, как разводились мосты. Это было очень впечатляюще. Ночная экскурсия мне очень понравилось.

В последний день нас повезли в пригород Санкт-Петербурга – в Петергоф. Там было два парка: «верхний и нижний» парк. Мы были в Нижнем парке. В «нижнем» парке был дворце Петра I и много - много фонтанов. Эти фонтаны мнеснятся до сих пор. После экскурсии в Петергоф мы поехали на вокзал.

Вот и закончилась моя поездка в Санкт-Петербург. Впереди меня ждал целый учебный год, но воспоминания об этой поездке, я думаю, пронесу через всю свою жизнь!