Cочинение «В третьяковской галерее (1)»

Третьяковская галерея в Москве — один из крупнейших в мире музеев русского изобразительного искусства. Она была основана в 1856 году П. М. Третьяковым как частное собрание.



Павел Михайлович Третьяков принадлежал к известному московскому купеческому роду, он был предпринимателем, меценатом и собирателем произведений русского изобразительного искусства. Впервые в России он задался целью создать общедоступную частную художественную галерею и с успехом осуществил ее.



В собрание П. М. Третьякова поступали в первую очередь произведения его современников. Первые свои приобретения, в том числе и две жанровые картины — «Искушение» Н. Шильдера и «Финляндские контрабандисты» В. Худякова, легшие в основу коллекции, — он сделал на знаменитых «развалинах» у Сухаревой башни. Позже начал посещать выставки и мастерские художников.



Третьяков пополнял свою галерею не только отдельными картинами, но и целыми собраниями. Так, в 1874 г. у Верещагина им были приобретены 144 картины и этюда, немного позднее — более 80 произведений А. А. Иванова. В коллекции Павла Михайловича появились эскизы В. Васнецова, сделанные в период работы над росписями собора св. Владимира в Киеве, в 1885 г. — 102 этюда В. Поленова, написанные во время путешествия по Азии.



Как отмечают искусствоведы, наиболее полно в частной коллекции Третьякова были представлены В. Перов, И. Репин, И. Левитан, В. Суриков, И. Крамской, В. Серов.



В 1890-е годы Третьяков начинает собирать картины русских мастеров XVIII — начала XIX века, а также памятники древнерусской живописи. Так, на выставке русской старины и у антиквара И. Силина им были куплены ценные иконы. В этот же период было положено начало коллекции русской скульптуры.



Картины размещались в комнатах усадьбы, украшали лестничные пролеты. Но постоянное увеличение собрания побудило хозяина сделать к дому специальные пристройки.



В начале 90-х годов умер брат Третьякова, Сергей Михайлович, передав галерее произведения западноевропейской живописи. Галерея превратилась в одну из главных достопримечательностей Москвы, ее посещали не только русские люди, но и иностранцы, в том числе государи и принцы.



В августе 1892 г. П. М. Третьяков передал свое детище в дар Москве.



Третьяковская галерея является достоянием России и признана одним из богатейших музеев изобразительного искусства в мире.