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Cочинение «В третьяковской галерее(2)»

Государственная Третьяковская галерея хранит большую коллекцию первоклассных работ лучших мастеров XVIII века. Ее начало было положено П. М. Третьяковым, которому удалось собрать 36 произведений старых мастеров. В дальнейшем пополнении этой коллекции сыграл большую роль повышенный интерес к старому искусству, проявившийся в начале XX века, выставки 1902, 1905, 1908 и 1912 годов выявили много неизвестных работ крупных мастеров. После национализации частных коллекций галерея пополнилась новыми произведениями XVIII века.  

В ее архиве много бесценных полотен. В центре внимания изобразительного искусства стал человек. Ломались старые представления о ценности человеческой личности. Не родовитость, а личная инициатива в общественной деятельности, восприимчивость к новому, трезвый ум стали считаться самыми ценными качествами человека. Подтверждение этому мы видим в многочисленных залах Третьяковской галереи.  

Вот зал одного из крупнейших мастеров-портретистов В. Л. Боровиковского. Созданные им образы носят лирический характер, потому что художник любит пейзажные фоны в портрете. В портрете М. И. Лопухиной живописец стремился передать мечтательное настроение юной, красавицы, обаяние ее нежного сердца. Боровиковский, увлеченный мечтой об идеальной чувствительной женской душе, сплетает черты идеала с индивидуальными чертами модели.  

Ф. Я. Алексеев положил начало русскому городскому пейзажу, его произведения прославляли строгую красоту Петербурга и живописные виды старой Москвы. Его картина «Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости» точна до деталей. Здесь царство спокойной и ясной водной глади Невы. Голубизна неба и воды, теплый оттенок солнца на белых каменных домах Дворцовой набережной, золотой отблеск решетки Летнего сада создают ясный и спокойный образ города. Прозрачная голубизна неба, воды и далей как бы передает северную прохладу.  

Русское искусство за XVIII век прошло большой путь в своем развитии. Родились и утвердились новые жанры живописи и скульптуры, расширился круг тем и образов, появились первые ростки бытовой живописи, первостепенное развитие получил портрет. Общей чертой всей художественной культуры этой эпохи было утверждение ценности человека, глубокий интерес к красочности и многообразию форм окружающего мира. Искусство, представленное в залах XVIII века, несет в себе начала реализма, хотя художники еще не ставят задачи показывать жизненные противоречия. Это искусство заложило основу и наметило пути развития живописи в XIX веке.  

Русское искусство первой половины XIX века проходит свой сложный путь в постоянных поисках нравственного идеала, начиная с романтически-приподнятых образов Кипренского до философского и критического осмысления действительности в творчестве А. Иванова и П. Федотова.  

Одним из лучших портретистов, чье творчество знаменует наступление новой эпохи, был О. А. Кипренский. Вот зал с его работами. Одно из самых волнующих созданий Кипренского — «Портрет мальчика Челищева». Он влечет к себе детской непосредственностью и любознательностью. Портрет Равича кисти известного художника В. А. Тропинина в чертах наступающей старости еще хранит душевную энергию. Небрежность его домашней одежды и всего облика раскрывает самобытную натуру, не терпящую официального лоска. Эмоциональный строй портрета усилен цветовыми контрастами красного халата, белизны рубашки с остро торчащим воротником и звонкой синевой шейного платка. Кажется, все в нем противится официальности.  

Русское искусство первой половины XIX века открыло человеку мир его собственных чувств, мир природы, национальной красоты и сложных человеческих взаимоотношений. И даже когда в искусство входила проза жизни, оно всегда оставалось искусством высокохудожественным и поэтичным, это мы поняли после посещения Третьяковской галереи.

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