Cочинение «В.О. война в произведениях отечественной литературы»

Прошла война,

Прошла страда,

Но боль взывает к людям.

Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем.

Твардовский.



Недавно наш народ и вся страна отмечала 56 годовщину Великой Победы в В. О. войны 41-45 годов. Страна ежегодно, торжественно отмечает "праздник со слезами на глазах", вспоминает всех павших, известных и неизвестных солдат, защищавших родину ценой своей жизни. Нам, сегодняшним молодым, В. О. война известна по книгам писателей, участвовавших в боях и сражениях, хорошо знавших и солдатский быт на войне, и подвиги генералов и рядовых, чувство страха и предательства подлецов.

Всё было на войне: и нелепая, ничем не оправданная гибель, и необдуманные приказы командиров, и самоотверженность бойцов, и героизм многих и многих. Ведь именно благодаря им, обыкновенным людям в шинелях, страна одолела фашизм. О них мы должны знать всё, чтобы оценить мирную жизнь, завоёванную ценой крови и жизни наших дедов и прадедов.

Когда мы читаем художественные произведения о войне, то перед нами встают разные картины, разные страницы из тех далёких лет. Например, повесть Миры Смирновой "Соседки" повествует о ленинградской блокаде, которая длилась чуть меньше 3х лет (900 дней). Разве можно читать без содрогания о том, что пережили ленинградцы за это время: "В Ленинграде так легко было погибнуть, легче, чем остаться в живых. Выходя из дома, люди не знали - вернуться ли, ложась спать - встанут ли утром".

Голод, холод, ежедневные бомбёжки, отсутствие воды и канализации, тепла и электричества, всеобщая дистрофия - вот те испытания, которые выпали на семью героини этой повести Риммы Щегловой, хрупкой женщины, актрисы, отказавшейся от эвакуации. А надо было не только жить, но и жить достойно, помогая тем, кто слабее.

Вот Римма пришла в госпиталь, где лежал её муж, музыкант, пианист, добровольно ушедший на фронт. Что же увидела Римма в госпитале: "Вдоль длинного коридора у стен стояли койки, на них лежали полутрупы с проступившими черепами". Какую изощрённую жестокость проявили фашисты, убивая людей голодом! Но город не только не сдался, но и сопротивлялся. Сильные духом люди (физически они были слабые) находили в себе силы быть нужными всем, кому было ещё хуже. Римма спасла от голодной смерти мужа, распродав все последние вещи за бесценок, и тот вновь встал в строй и, к сожалению, погиб, защищая родину. Эта хрупкая женщина спасла девушку, у которой погибли все родные. Она стала ей близким, родным человеком. Тепло её души распространялось на всех, с кем она соприкасалась, хотя часто была в полуобморочном состоянии от всего пережитого и голода.

Чувство патриотизма, описанное в книге, было естественным и обычным.

На примере жизни осаждённого Ленинграда писательница показала общее настроение людей всей страны: ненависть к фашистам, готовность отдать жизнь за народ и страну. Один герой повести так и сказал про всех, кто не пощадил себя в этой войне: "Они погибли, что бы мы жили".

В связи с этой повестью необходимо помянуть тех ленинградцев, которые лежат на Пискарёвском кладбище, о Тане Савичевой, школьнице, у которой умерли все, а сама она умерла от дистрофии в нашей области, в Шатках, где был детский дом. Хочется сказать и о защитниках Сталинграда, о них написал прекрасную книгу Юрий Бондарев. Книга эта - "Горячий снег". Уже в названии слышится - многие зимние бои под Сталинградом были очень горячими, много крови пролито с той и с другой стороны.

Мне запомнились такие герои книги, как лейтенанты Кузнецов и Дроздовский, рядовой Сергунков, нелепо погибший из-за бездарного приказа Дроздовского. Конечно, на войне жертвы неизбежны, но каждый приказ должен отдаваться с умом, а не с горяча, чтобы сберечь солдат. Об этом размышляет Бондарев, описывая подробно каждого персонажа книги, солдатский быт на войне и массовый героизм.

После битвы генерал Бессонов нашёл только четверых бойцов, оставшихся в живых из всей артиллерийской батареи.

Как высока цена этой победы! Мы не знаем точно, сколько людей погибло за эти четыре года в стране: двадцать миллионов, двадцать семь миллионов, или ещё больше. Но знаем одно: зачинщики войны - это не люди. И чем больше мы будем знать об уроках истории, и о войне в том числе, тем бдительнее будем, тем больше будем ценить мирную жизнь, уважать память павших, быть благодарными тому поколению людей, которые победили врага, дошли до самого его логова. Боль о погибших - это вечная боль нашего народа. И стереть из памяти всё, что было на войне, нельзя, так как "Это нужно не мёртвым, это нужно живым", то есть всем нам, и молодёжи в том числе.