Cочинение «ВОЙНА - ГОРДОСТЬ И ДОСТОЯНИЕ НАРОДА или ГОРЕ И РАЗРУШЕНИЕ»

Какой бы не была война, она приносит лишь горе и разрушение. Разве мы можем гордиться убийством наших противников? Нет! Мы должны гордиться тем, что мы победили фашизм, и что дух наш не сломали.

В Великую Отечественную войну погибло очень много людей. А ведь у каждого из них, даже у самого плохого был тот, кто его любил. Вы когда-нибудь слышали крики бедной матери, когда умирал её сын? Нет. . . О! Как она кричала не от физической боли, а от моральной. Человек. . . Загадка души его никогда не откроется. Нельзя лишать жизни человека, какой бы он ни был.

Может быть, он совершит ещё много открытий и принесёт пользу человечеству. У каждого свои представления о жизни и о войне. Люди воюют на протяжении многих веков и не задумываются, что душа их теряет былую силу. Человек, убивающий, беспомощен перед смертью. Мы должны объединиться, чтобы войны больше не было.