Cочинение «"ВСЕ РАВНО МОЯ МАМА ЛУЧШЕ!"»

Когда я ходил в садик, у нас часто возникали споры: "Чья мама лучше?".



Мы с ребятами кричали, стараясь переспорить друг друга. Иногда дело доходило до драки. Но как сейчас я понимаю, все равно каждый оставался при своем мнении и говорил сквозь слезы, что его мама все равно лучше.



Когда я учился в младших классах школы, мы спорили точно о том же, с той лишь разницей, что кто-то утверждал, что его мама самая красивая, у кого - то она вкуснее всех готовит, а у кого - то она самая добрая. И как и в садике, дело часто доходило до потасовки. Но даже побежденный бубнил: .



Сегодня я стал старше, и мы с ребятами уже не спорим на эту тему, но я уверен, каждый из нас может небезосновательно сказать, что его мама - лучшая! Что только его мама испечет такой торт, который можно есть пока не лопнешь. Что только его мама может ждать его у подъезда до самого позднего вечера, если он вдруг не отвечает на ее звонки и, встретив, не наругать, а обнять и заплакать. Что только в доме его мамы царит такой покой и благополучие, что туда хочется всегда возвращаться.



А я, как и десять лет назад, и уже не сквозь слезы, а с большой улыбкой говорю всем:







"ВСЕ РАВНО МОЯ МАМА ЛУЧШЕ!".