Cочинение «Вечная им Слава»

Война - жестокое испытание для человека. В боях и сражениях наиболее наглядно обнажаются его качества. В годы Великой Отечественной войны советские люди проявили самые лучшие качества: беззаветную преданность социалистической Родине, идеалам коммунизма.

Тема войны - бесконечна. Поразмышляем о ней на основе романа А. Фадеева " Молодая гвардия".

С детских лет мы настолько привыкли к именам Олега Кошевого, Любы Шевцовой, Ули Громовой других молодогвардейцев, что порой не помним о том, что это ведь были наши ровесники! И уже совсем мы забываем о том, что это были не картинные герои, а живые, жизнелюбивые, с ребяческими недостатками и проказами мальчики и девочки, только что повзрослевшие, только что ставшие юношами и девушками. Да разве думали они о смерти, о героизме такой ценой? Наверное, нет. А мы порой думаем с тревогой и смутной надеждой: " А мы смогли бы?" И, может быть, главный их подвиг в том, что они сумели повзрослеть, когда пришло время.

Не все они были пай-мальчиками и пай - девочками. Вот Сергей Тюленин был озорным и хулиганистым. А Любка Шевцова разве не была озорницей?

Они были очень разными, эти люди, которым к началу к началу войны исполнилось 16-17 лет. После войны из этого поколения осталось в живых всего несколько процентов. Может быть, молодёжь вынесла на своих плечах самую большую тяжесть военной ноши. Почему же очень многие из этих молодых людей оказались готовыми к подвигу?

Нам кажется, что истоком подвига молодогвардейцев и вообще молодёжи того времени являлось следующее. Они были воспитаны на морали революции, одно из главных требований которой - готовность к самопожертвованию. Воспитанные в романтическом духе, стремящиеся жить по самому большому счёту, привыкшие к прямоте в школьном комсомоле, они ещё не успели запачкаться, столкнувшись с чёрной изнанкой жизни. А потому это удивительно чистые и цельные натуры. В то, что они верили, они верили беззаветно.

А как проводит время, чуть ли не большинство наших ровесников? Гоняют до одури на мотоциклах, мешая отдыхать жителям, слоняются по улицам, ищут, где выпить, или развлекаются драками и безобразиями на дискотеках. Интересно, что у многих наших товарищей даже мысли не возникает помочь своим родителям. Нам не о чем порой даже говорить со своими ровесниками. Но больше всего нас поражает жестокость парней и девчат. Ко всем: к родителям, которых совсем не жалеют; к учителям, которых доводят до болезни; к слабым, над которыми могут издеваться бесконечно; к животным.

Я хочу рассказать про своего дедушку Ивана Фёдоровича Быстрова и о его жизни в период войны. Войну он встретил учеником ремесленного училища при военном заводе №8 в городе Калининграде. В тот момент страна перестраивалась на выполнение заданий фронта. Фронт и тыл стали едины. Был выдвинут лозунг " Всё для фронта, всё для победы ". В упорных и ожесточённых боях наши войска отступали под натиском фашистов. В начале октября 1941 года немцы подошли к Москве, сложилась критическая ситуация. Гражданское население, в том числе ремесленники училища, были направлены на возведение противотанковых рвов. Дедушка неоднократно попадал под налёты вражеской авиации и в одной из бомбёжек был легко контужен в районе станции Лобня. Правительством было принято решение об эвакуации завода № 8 в Сибирь. Но часть оставшегося оборудования, станки, инструменты передали в ремесленное училище. На его базе было организовано крупное производство с названием " Оружейно-пулеметные мастерские", где мой дедушка работал токарем. Тогда ему было 16 лет. В основном он изготавливал шины к 81-миллиметровому миномёту. За станками ремесленники работали по 12 часов в сутки, без выходных. Самоотверженный труд ремесленников и рабочих приближал победу над врагом. В 1943 году на базе оружейно-пулемётных мастерских был создан военный завод № 88, где производили зенитные пушки. Мой дедушка работал на этом заводе уже токарём 6-го разряда до конца войны. Рабочая смена продолжалась 12 часов весь период войны. Жизнь была очень тяжёлой. Питания не хватало даже рабочим, а гражданское население голодало. Многие рабочие, когда были срочные задания, спали прямо в цехах. Дисциплина была очень строгая. Рабочие завода имели бронь от призыва на фронт, но уходили на фронт. Большинство из тех, кого знал дедушка, с фронта не вернулись. В таких тяжелейших условиях трудовой тыл обеспечивал победу фронта над фашистской Германией.

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