Cочинение «Величайшее дело человеческое! (сочинение о дне Победы)»

Великая Отечественная Война – это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре года, через четыре тяжелых года – девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года.



Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно подумать, что в этой трагедии принимали участие наши сверстники – дети тринадцати-четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской армии, присвоили звание героев. Очень много вытерпел российский народ в эти четыре года. Вспомните героический подвиг Ленинграда – девятьсот дней держались люди в окруженном городе и не отдали его! Люди выдерживали мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Вспомните Сталинград…! Вспомните другие города! Перед этими подвигами мы должны, обязаны склонить голову. Скоро мы будем отмечать пятидесяти пятилетие победы, но задумайтесь – какой ценой досталось нам эта победа! Россия в это время отдавала все для дела победы. Люди считали святым – отдать жизнь для победы. Сколько миллионов людей погибло в эту войну. Матерям и женам некогда было оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они сами брали в руки оружие и шли на врага.



Россию считали страной – освободительницей. Она не только изгнала фашистскую армию из своих пределов, а освободила другие страны, находящиеся под гнетом фашизма. Немногие дошли до Берлина, но слава погибших, их имена живут в наших сердцах. В Великую Отечественную Войну люди показали, на что способен российский народ и какая великая и могущественная наша страна. И теперь, в наше время, я ненавижу тех людей, которые насмехаются над событиями минувших дней. Я считаю, что наше поколение никогда не смогло повторить подвиг наших предков. Хотя если подумать, ведь не так давно это было, и страшно то, что многие уже забывают это. А жаль… Люди! Вы должны помнить тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей Родины!



Сколько войною задето



Седых и детских голов?!



Мы о войне этой знаем



Лишь по рассказам отцов.