Cочинение «Великая Отечественная война. Вопросы и ответы»

Великая Отечественная война. Вопросы и ответы



17 января 1941 г. правительство СССР снова обратилось к Германии через ее посла в Москве. Напоминая о своих предыдущих заявлениях, оно опять предупреждало германское правительство, что Советский Союз считает территории в восточной части Балкан зоной своей безопасности и не может остаться безучастным к событиям в этом районе. Советское правительство распространяло сказанное им и на Финляндию, куда гитлеровцы также вводили свои войска. Когда же царское правительство Болгарии обманным путем пропустило в страну германские войска и сообщило об этом Советскому Союзу, оно получило надлежащий ответ. 3 марта 1941 года правительство СССР заявило болгарскому правительству, что оно не может разделить его мнения о правильности занятой им позиции в данном вопросе, так как "эта позиция, независимо от желания болгарского правительства, ведет не к укреплению мира, а к расширению сферы войны и к втягиванию в нее Болгарии. Советское правительство разоблачило предательскую политику правящей болгарской клики и продемонстрировало симпатии советского народа к трудящимся Болгарии, попавшим под иго немецко-фашистских захватчиков.



Немецкое иго распространилось и на Венгрию, вся история освободительного движения которой связана с борьбой против угрозы германского и австрийского порабощения. Правительство СССР, стремясь воздействовать на национальное самосознание венгров, решило торжественно передать им знамена революции 1848-1949 гг. , хранившиеся в советских музеях. Этим актом оно напоминало венгерскому народу о его многолетней истории национально-освободительной борьбы против немецких поработителей.



На протяжении более двадцати лет после образования Советского государства королевское правительство Югославии отказывалось от дипломатических отношений с ним и проводило враждебную политику. Югославский же народ всегда питал симпатии к Советскому государству. Трудящиеся Югославии понимали, что единственным оплотом против фашизма является великий Советский Союз. Югославскому правительству пришлось пойти на установление нормальных отношений с СССР. В мае 1940 г. был подписан советско-югославский договор о торговле и мореплавании, а 25 июня того же года установлены дипломатические отношения.



Перед самым началом гитлеровской агрессии против югославского народа Советское правительство выразило свое дружественное отношение к этому братскому славянскому народу. 5 апреля 1941 года, за три часа до вероломного нападения Германии на Югославию, в Москве был подписан советско-югославский договор о дружбе и ненападении, ставший моральной опорой трудящихся Югославии в годы величайших испытаний, выпавших на их долю.



Непосредственно перед нападением Германии на СССР одной из важных задач советской внешней политики было предотвращение возможного участия в этом Турции и Японии. В борьбе за их нейтралитет Советский Союз использовал противоречия между Японией, Турцией и Германией.



В марте 1941 г. германо-турецкие противоречия едва не привели к вооруженному конфликту между этими двумя государствами. Германский посол в Мадриде Хассель записал в своем дневнике 2 марта 1941 г. , что Риббентроп настаивал на прямом нападении на Турцию. Зная о намерении Германии, Советское правительство сделало заявление, в котором говорилось, что, если Турция подвергнется нападению, она может рассчитывать на полное понимание и нейтралитет СССР. В ответ на это турецкое правительство заявило, что "в случае, если бы СССР оказался в подобной ситуации, СССР мог бы рассчитывать на полное понимание и нейтралитет Турции". Этот обмен заявлениями имел серьезное политическое значение. Во-первых, был положен конец лживым инсинуациям как в вопросе о политике СССР в отношении Турции, так и в вопросе о его взаимоотношениях с Германией. Во-вторых, этим подтверждался договор о нейтралитете, что, как известно, Советское правительство предлагало сделать еще в сентябре 1939 г. , и подчеркивалась его ценность в создавшейся сложной международной обстановке. В-третьих, Германии было сделано серьезное предупреждение, что в случае ее нападения на Турцию, последняя может рассчитывать не только на нейтралитет Советского Союза, но и на "полное понимание" с его стороны. Термин "полное понимание", конечно, выходит за рамки обычной трактовки нейтралитета.



Это предупреждение заставило гитлеровцев отказаться от задуманных ими авантюристических шагов в отношении Турции. Хотя турецкое правительство систематически нарушало свое обязательство о нейтралитете, все же, получив такое обязательство, советская внешняя политика добилась большого успеха, имевшего большое значение и для СССР и для самого турецкого народа.



С 1931 г. Советский Союз стремился заключить договор о ненападении с Японией. На протяжении почти десяти лет японское правительство отказывалось от такого договора, проводя активную антисоветскую политику. Эта политика наряду с существованием военного союза между Японией и Германией создавала для СССР прямую угрозу войны на два фронта. В 1938-1939 гг. японские империалисты, опьяненные антисоветскими вожделениями, даже брали на себя инициативу в развязывании войны против СССР. Но внушительный урок, преподанный им Красной Армией у Хасана и на Халхин-Голе, несколько отрезвил захватчиков.



Учитывая силу Советского Союза, правительство Японии в обстановке обострения японо-германских империалистических противоречий стало склоняться к заключению договора о ненападении с СССР. Вокруг этого вопроса развернулась острая политическая борьба. Заключению договора препятствовали наиболее авантюристические элементы в японском правительстве и военном командовании, тесно связанные с гитлеровской Германией. Оказывали давление на Японию и видные представители правящих кругов США, стремившиеся к ухудшению японо-советских отношений. Так, например, сенатор Вандерберг заявил, что "если только Япония и Советский Союз заключат договор о ненападении, то Соединенные Штаты немедленно введут эмбарго на экспорт американских товаров в Японию. " Германское правительство также пыталось удержать Японию от заключения договора с Советским Союзом. 27 марта 1941 г.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--