Cочинение «Великая Отечественная война русской литературе»

Прах тысяч безымянных героев павших в боях за Москву, был перенесен в братские могилы и предан земле с воинскими почестями. Обращаясь к героическим дням битвы под Москвой, русские люди отдают дань стойкости, мужеству и беспримерному героизму защитников Москвы. На центральных площадях и в скверах Калинина, Клина, Солнечногорска, Волоколамска, Можайска, Малоерославца и многих других городов установлены памятники и монументы на могилах героев.



Бессмертному подвигу русских воинов в городе Калинине воздвигнут величественный памятник Первыми в Калинин ворвались части 243-й и 256-й дивизии Памятник в городе Яхрома воздвигнут воинам 1-й ударной армии. На высоком постаменте застыла бронзовая фигура русского солдата в стремительном движении.



За поворотом с Ленинградского шоссе на Конаково возвышается величественный памятник на постаменте легендарная ‘‘катюша‘‘. Это памятник воинам 185-й стрелковой дивизии.



На западной окраине города Лобня у развилки на Рогачевском шоссе еще можно заметить следы окопов. Здесь путь фашистским танкам преградили зенитчики Московской зоны ПВО. На постаменте стоит зенитное орудие, точно такое, из каких вели огонь зенитчики.



Одна из самых героических страниц битвы за Москву бои за Крюково. Здесь плечом к плечу сражались воины стрелковой дивизии генерал - майора И. М. Панфилова, кавалерийского корпуса генерал - майора П. М. Доватора, танковой бригады генерал - майора М. Е. Катукова.



На 23-м километре Ленинградского шоссе стояли огромные ‘‘ежи‘‘. Это памятник защитникам Москвы.



На рубеже обороны 9-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Белобородова стоит памятник. Среди могучих бетонных надолбов вздымается танк Т - 34 Около Волоколамска, недалеко от села Спас находится разъезд Дубосеково, теперь известный во всем мире. Здесь насмерть стоял, преграждая путь к Москве 1075-й полк дивизии генерала И. В. Панфилова.



Это здесь после четырех часов тяжелого боя все услышали голос политрука В. Клочкова: ‘‘Братцы! Велика Россия, а отступать некуда! Позади Москва! ‘‘ В городе Волоколамске стоит памятник героям - - разведчикам, героям - комсомольцам, которых перед самым освобождением города повесили фашисты.



Автостраду Москва - Минск обороняли подразделения 210-й мотострелкового полка и 5-я армия.



Здесь на 73-м километре на гранитном основании знаменитая ‘‘тридцатьчетверка‘‘.



Там, где автостраду Москва - Минск пересекает шоссе из Дорохова на Верею установлен памятник партизанке разведчице Зое Космодемьянской. Она погибла от рук фашистов в пяти километрах в деревне Петрищево.



На 96-м километре Минской автострады, у поселка Шаликово воздвигнут памятник защитникам московского неба. Восьмиметровый монумент увенчан прославленной боевой машиной - истребителем ЯК-3. На постаменте надпись: ‘‘Здесь в сердце России гитлеровские захватчики потерпели первое сокрушительное поражение. Отсюда погнали их славные русские воины до Берлина‘‘.



Бегство фашистских войск через Бородинское поле напоминало отступление французской армии. И сегодня хранит гранит и мрамор памятников на местах боев 1812 года следы героической битвы осенью 1941года.



Бородинское поле играло важную роль в Можайском укрепленном районе. Здесь была сооружена полоса обороны с дотами и противотанковыми препятствиями. Часть этих сооружений сейчас сохраняется, как памятник.



Отстояв Москву, русский народ отстоял будущее человечества. Теперь много лет спустя, это видно особенно ярко. Остановившись у обелиска или памятника на братской могиле, не забудем, что эти солдаты погибли в бою, отстаивая мир на земле, наше будущее. Подвиг народа в борьбе за свою свободу и независимость бессмертен.



У древних стен Кремля лежит прах Неизвестного солдата -одного из многих защитников столицы. Он погиб на 41-м километре Ленинградского шоссе у Крюкова. Погиб, но не пропустил врага. Горит Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата и всегда лежат живые цветы. Рядом надпись: ‘‘Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен‘‘.



Неизвестный солдат - это символ всех безымянных героев, погибших в атаках на безымянных высотах или до последнего патрона дравшиеся в окопах, от которых время не оставило и следа.

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