Cочинение «Великая Отечественная война»

Что меня потрясло в войне?

Я немного знаю о Великой Отечественной войне. О событиях тех лет могу судить только по книгам, фильмам, которые показывали в те дни. Битва под Москвой, в которой мы отстояли столицу, не дав фашистам захватить главный город страны. Курская дуга – великое танковое сражение, где наши войска остановили немцев. Блокадный Ленинград – мужество и героизм мирных жителей. Севастополь, Одесса, Керчь…

Труженики тыла, все, кто помогал фронту, миллионы погибших людей под бомбами, снарядами, в концлагерях Освенцима и Бухенвальда, сожженных заживо, умерших от голода детей и стариков.

Описать все ужасы Второй Мировой войны просто невозможно. Потрясает все. Накануне 60-летия победы нашего народа над фашистами особенно восхищают люди – ветераны той далекой войны: добрые, трогательные, сохранившие молодость души.