Cочинение «Великая профессия врач»

Специальность врач - это одна из древнейших и самых уважаемых работ. Уже не одно тысячелетие эта профессия приносит уважение и признание, людей, которые знали тайны врачевания, знали как избавить от недуга ценили на вес золота. Весомое место профессия доктора заняла и в русской литературе. Сильно впечатляют рассказы А, П. Чехова. О нравственной деградации человека писатель рассказал в рассказе «Ионыч». Начинающий врачебную практику Старцев поселился в городе С. С самыми блигими намерениями. В начале своей практики он даже на пару часов не мог себе позволить покинуть больницу, но со временем циничное, окружающее его богатое общество сильно изменило его и не в лучшую сторону. Слепое стремление к богатству и желание поживиться искоренило в нем все человеческое. Об обязанностях врача оказывать помощь бескорыстно уже и не шла речь. Деньги стали смыслом его жизни.



Далее рассмотрим рассказ «Попрыгунья». В нем мы видим другого врача. Доктора Дымова считают народным светилом, мудрейшим человеком. Но для него наука была не единственным кредо, он пытался помочь абсолютно каждому, ценил совершенно каждую жизнь в отдельности и любого человека. Спасая жизнь смертельно больного мальчика, он заразился и умер. В своем рвении спать людей этот человек прекрасен. Так же к этому делу относился и сам Чехов, который свято чтил и уважал эту благородную профессию до конца жизни своей.



Имена многих докторов вошли в историю как великих людей. Януш Корчак был отважным и верным врачеванию доктором и педагогом. В сороковом году прошлого века он и его подопечные попали в гетто. На побег, который ему устроили он не согласился. Как настоящий учитель и опекун он решил разделить участь своих подопечных и остался с ними. Проходив в последний раз в своей жизни по улицам столицы Польши он нес самого слабого ученика. Януша Корчака убили в газовой камере. Свое призвание врача и учителя он оправдывал до конца своих дней и погиб вместе с теми кого учил и воспитывал.



В период Второй мировой войны наш город проявил немалый героизм. Огромное количество докторов пожертвовали собой при спасении раненных. Подсвистом пуль, жертвуя собой санитары, медсестры, врачи уносили с поля битв раненных. Под свист пуль врачи творили чудеса, проводя сложнейшие операции. Немало докторов получили награды. В произведении М. А. Шолохова «Судьба человека» Андрей Соколов будучи водителем вез боеприпасы на фронт. Он попал под обстрел, был ранен и потерял сознание, когда пришел в себя то понял что попал в плен к немцам. Как и других пленных его отвезли в Германию. Ночью их держали в заброшенной церкви. У Соколова была вывихнута рука и жутко болела. Кто-то из дальнего угла спросил есть ли среди пленных раненные или больные. Это был пленный доктор. Он помог Соколову и рука прошла. А врач продолжил свой обход пленных. Даже в таких страшных условиях, в неволе, он выполнял свой долг - помогать и спасать людей. О докторах - героях, которые до последнего выполняли свои обязанности в Афганистане, рассказывается в книге Б. Олейника «Памятник в Кабуле». В ужасной обстановке приходилось работать нашим врачам. Полевые госпитали постоянно подвергались обстрелам врагов. Ради спасения служивых доктора отдавали свою кровь, а бывало и жизнь. Именно эти люди становились героями и именно им до сих пор присылают письма с благодарностью за спасение жизни.

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