Cочинение «Вероисповедание Корана»

С этого времени начало шествие вероисповедание Корана среди Магометанского сообщества. Так в арабской среде, со своими правилами и законами в бытие, вошла эпоха Магометанства. При этом современные арабы полностью перечеркнули своё прошлое, то есть отсекли себя от корневища своих предков.



Через эту пагубность - прежде всего для самих арабов - в небытие отошло учение Ислама и Мусульманское сообщество. Нынешние потомки арабов, перечеркнув связь с прошлым, то есть с корневым истоком своих предков, тем самым сами себя загнали в тупик пустоты. И если арабам не удастся выбраться из этой пустоты, то тогда этот народ исчезнет и не войдёт в наступающее седьмое тысячелетие под знаком Водолея, на пороге которого стоит человечество. Это относится так же и ко всем, кто одержим в приверженности к Магометанству. Вот что значит потерять взаимосвязь с корневыми истоками предков, где нужно осознать, что народное Древо мертво без духовно-родового корневища.



Эту главную суть бытия необходимо уяснить и россиянам, прежде всего русским, которые тоже находятся в подобной ситуации, выраженной духовной пустотой.



Поэтому на сегодняшний день, Ислама не существует вообще, следовательно, нет и Мусульманства, то есть Мусульманского мира исповедующий Ислам. Нынче бытует Магометанское сообщество, то есть мир Магометанства, одержимое вероучением Магомета, именуемое словосочетанием «Коран».



Так почему же Магомет сотворил вероучение Корана? Что могло послужить причиной в том, от чего Магомет и его последователи, отвергли учение Ислама, то есть Библию, которую исповедовали их предки на протяжении многих веков?



Ответы на все эти вопросы можно найти, если кто-либо способен возвратить колесо истории в прошедшее время - это может быть по силам лишь с Божьей помощью, то есть через посредство созерцания Духовных сфер, и коль имеется подобный навык ясновиденья, то давайте совершим путешествие в прошлое.



Единственным камнем преткновения в сотворении вероучения Корана, было то, что в Исламе, то есть в Библии, прародитель арабов Исмаил назывался «диким ослом», где в переносном смысле речь шла о тупом упрямце, то есть о глупце. Но всё дело даже, ни в этом, а в том, что однажды Магомет, возомнив себя иудейским мессией, стал разъезжать на осле альбиносе по еврейским и арабским городским кварталам.



И, в общем, тут нет ничего предосудительного, ибо Магомет вырос среди этих квартал, так как, в его роду помимо арабских корней были и еврейские корни. Из всей этой заварухи проблема была в том, что он был, одержим мессианством, а точнее «мессианской идеей», в которой говорилось: «придёт мессианское время Божьего Мессии, и тогда Божий Спаситель будет шествовать по миру на осле альбиносе». Но тут следует обратиться к конкретике, чтобы установить надлежащую истину без гримирующих красок. Дело в том, что в Святом Писании нет каких-либо идей, так как Священные книги, повествуя о событиях, трактуют свод Божьих пророчеств и законы Божьего кодекса и только. Откуда же взялось воззрение мессианского вероучения, чего нет в помине в Священных текстах, а значит, и чуждо для Священной Библии.



Мессианская идея о мессии, была сформирована в иудейском вероучении, то есть в Талмуде, где эту религию выработал иудейский этнос на протяжении длительного времени, с помощью различных проб и ошибок в той или иной надуманности. Так сформировалось вероучение Иудаизма, где иудейское лжеучение, основанное на надуманной лжи, и порождало через своё посредство ложь. Об этом свидетельствует сам Иудаизм, от лжеучения которого произошли около сотен иудейских лжемессий, на протяжении всего деразвития иудейской веры. Из наиболее известных иудейских лжемессий, был Саббатай Цви, который в 1665-ом году провозгласил себя иудейским мессией. Кстати, на эту наживку, то есть мессианскую идею об иудейском мессии, впоследствии клюнуло возникшее вероучение Христианства, ибо это религиозное течение взрослело, будучи, являясь иудейской сектой. В этом месте данного текста, необходимо в конкретности определиться в том, что же стоит за понятием названия каждого религиозного течения, о которых ведётся речь. Итак, необходимо конкретно знать, что Иудаизм - это есть Талмуд и более ничего; а Христианство - это лишь Евангелие, то есть Новый Завет; где Магометанство - это Коран и только.



А так же нужно мельком отметить, что Талмуд развивался поэтапно, в разных периодах и при различных условиях, поэтому чтобы разобраться с тем, что собой представляет эта многотомная книга, нужна соответствующая в том справка, которая даст возможность создать в понимании определённое представление об этой книге. В данной справке придётся опустить предысторию возникновения Талмуда и перейти непосредственно к истории, состоящей из различных слоёв, которая представляет по своей структуре подобие слоёного пирога. Начнём повествование с того, что Первый Божий Храм был сооружён по имеющимся летоисчислениям в 950-ом году до н. э. , но с утратой своей функциональности, именуясь как храм царя Соломона, был разрушен вавилонским царём Навуходоносором в 586-ом году до н. э.



По истечении 70-ти лет, после разрушения Соломонова-храма, на этом месте был воздвигнут Зоровавелем заново Храмовое строение - именуемое Вторым Божьим Храмом (516 - 20 г. до н. э. ). С утратой своих функций, со временем этот храм реконструировал Ирод Великий. В дальнейшем храм-Ирода (20 г. до н. э. - 70 г. н. э. ) был разрушен римскими легионами во главе с Титом. С разрушением этого храма, иудейский этнос, сформировавшийся в Палестине, находился на гране полного исчезновения, поэтому оставшиеся в живых раввины, то есть духовные иудейские лидеры, называемые позднее иудейскими мудрецами, решили кодифицировать устные законы. В ином понятии записать в письменной форме всё то, что передавалось устно из поколения в поколение. Так возникла Мишна, то есть основа Талмуда, которая развивалась на протяжении более века (70 г. н. э. - 200 г.

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